Diepholzer Feuerwehren rücken zu Küchen- und Schuppenbrand aus

Drei Einsätze in einer Nacht

+ © Nonstopnews In dem Mehrfamilienhaus in Diepholz stand eine Küche in Brand. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. © Nonstopnews

Zu gleich drei Einsätzen rückten verschiedene Diepholzer Ortsfeuerwehren in der Nacht zu Donnerstag aus. In einem Fall stand in einem Mehrfamilienhaus eine Küche in Brand.