Diepholzer mit den „Detonators“ in Jordanien

Diepholz – Ihre Geburtsstunde schlug zu Beginn des Kosovo-Einsatzes der Bundeswehr. Mehr als 20 Jahre später gibt es sie immer noch, die von Soldaten gegründete Einsatzrockband „Detonators“. Als Keyboarder dabei ist der Diepholzer Michael Schönemann („Teddy Taste“).

Was mit Unterhaltung für Einsatzkräfte auf dem Balkan begann, hat sich in zwei Jahrzehnten zu einem musikalischen Aushängeschild für den Hilfsverein „Lachen Helfen“ entwickelt. Mit Konzerten in Deutschland, aber auch im Ausland haben die Musiker in Bundeswehr-Uniform Spenden für Kinderhilfsprojekte in Einsatzländern der Bundeswehr gesammelt.

Eine Konzertreise der Extraklasse führte die „Detonators“ nun sechs Tage lang nach Jordanien. Und schon in Kürze steht das nächste große Ereignis bevor: eine Spendenparty am Samstag, 9. November, in Wilhelmshaven mit Thomas Anders & Modern Talking Band, den „Detonators“ und „ffn-Morgenmän“ Franky.

Afghanistan, Djibouti in Afrika, Kosovo. Und nun auch Naher Osten: Die Musiker der Band – Soldaten und Polizeibeamte – haben kein Reiseziel gescheut, wenn sie für eine gute Sache Geld erlösen konnten. In Verbindung mit dem Tag der deutschen Einheit hatte Stabsbootsmann und Botschaftsangehöriger Mike Stezka die Idee, die „Detonators“ zu einer Konzert-Serie nach Jordanien zu holen. Vor 900 geladenen Gästen spielten die Rockmusiker im Garten der deutschen Botschaft in der jordanischen Hauptstadt Amman. Zwei Konzerte folgten im Rahmen der Truppenbetreuung bei US-amerikanischen und deutschen Soldaten im Luftwaffen-Stützpunkt Al-Azraq.

Hauptmann a. D, Michael Schönemann, der lange auf dem Fliegerhorst Diepholz eingesetzt war und schon im Alter von drei Jahren begonnen hatte, Musik an allen Arten von Tasten zu machen, über die Jordanienreise: „Es war für mich wieder einmal eine tolle und neue Erfahrung, in einem für mich bis dato unbekanntem Land Musik machen zu dürfen für einen guten Zweck. Ich hatte sehr viel Spaß, neue Musiker, Menschen aus einer anderen Kultur und ein Stück ihres Lebens kennenzulernen. Und ich habe wieder gesehen, dass die Musik keinen Halt vor Grenzen, Kulturen, Religionen macht, sondern alle verbindet.“ ej/vd

www.lachen-helfen.de www.rockenfürlachenhelfen.de