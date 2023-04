Neuigkeit von Mercedes-Benz beim Diepholzer Business-Frühstück

Von: Eberhard Jansen

Das Business-Frühstück der Diepholzer Wirtschaftsförderung machte am Dienstag in seiner Neuauflage im Autohaus Anders Station. Sören Anders (vorn), Mitglied der Geschäftsleitung, informierte über Geschichte und die aktuelle Situation der Autohaus-Gruppe. © Jansen

Von einer großen Neuerung für Käufer von neuen Fahrzeugen der Marke Mercedes-Benz erfuhren am Dienstagmorgen die Gäste des Business-Frühstücks, zu dem die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (Wista) der Stadt Diepholz nach mehrjähriger Pause wieder eingeladen hatte. Nicht nur das Autohaus Anders betrifft diese Neuerung, sondern alle Mercedes-Händler in Deutschland: Es gelten ab 1. Juni für neue Pkw einheitliche Preise – aufgeteilt nach den Gruppen Privatkunden, Geschäftskunden und Geschäftskunden mit Fahrzeugflotten. Handeln können Kunde und Verkäufer dann diesbezüglich nicht mehr.

Diepholz – Das neue Agenturmodell, das Mercedes-Benz bereits in Schweden und Österreich umgesetzt hat, war ein Thema beim Business-Frühstück, zu dem der Diepholzer Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann etwa 30 Unternehmer, Geschäftsleute und Vertreter von Institutionen begrüßte – darunter den Bundeswehr-Standortältesten Oberst Volker Benz.

„2019 hat es das letzte Business-Frühstück gegeben“, blickte Öhlmann auf das damalige „Revival“ zurück. Jetzt soll es als „Business-Frühstück 3.0“ wieder alle zwei Monate stattfinden. In der Zwischenzeit haben sich neue Unternehmen in Diepholz angesiedelt und es habe auch Führungswechsel gegeben. Das von der Wirtschaftsförderung mit wechselnden Gastgebern organisierte Frühstück dient dazu, direkte Informationen aus der Diepholzer Wirtschaft zu bekommen sowie Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. „Das „Business-Frühstück 3.0“ knüpft an die alte Tradition an“, so Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann.

Nach zehn Jahren wieder im Autohaus Anders

Nach fast genau zehn Jahren war die Veranstaltung wieder im Autohaus Anders in Diepholz an der Kruppstraße. Dieses Mal erläuterte Sören Anders, der in dritter Generation Geschäftsleitungs-Mitglied des Autohauses ist, die Geschichte und aktuelle Situation der Fahrzeug-Geschäftsgruppe Anders.

Seit 1984 ist Anders in Diepholz vertreten. Hauptsitz ist Vechta. Heute hat das Unternehmen 850 Mitarbeiter an 15 Standorten, verkauft neben Mercedes-Benz sieben weitere Fahrzeug-Marken – unter anderem Skoda, Opel und seit Neuestem Hyundai – und ist auch in den Fahrrad-Markt eingestiegen. Im Jahr 2021 erzielte die Autohaus-Gruppe laut Sören Anders einen Umsatz von 317 Millionen Euro.

200 Autos pro Jahr

Weitere Zahlen nannte Andreas „Hü“ Hüsker, der seit dem Jahr 2000 als Anders-Autoverkäufer und durch sein ehrenamtliches Engagement in der Feuerwehr in der ganzen Region bekannt ist. „Pro Jahr verkauft Mercedes-Anders in Diepholz durchschnittlich 200 Autos“, so Hüsker. Die Werkstatt an der Kruppstraße habe pro Jahr einen Durchlauf von 3.600 Pkw und 1 .800 Lkw. 30 Mitarbeiter sind am Anders-Standort Diepholz beschäftigt.

Agenturmodell ab 1. Juni

Andreas Hüsker blickte auch auf Lieferschwierigkeiten, mit denen nahezu alle Autohersteller und -händler zu kämpfen haben, und auf in der Folge hohe Gebrauchtwagenpreise, die aber derzeit wieder sinken würden. Der erfahrene Autoverkäufer betonte, dass auch nach dem neuen Preisbindungssystem die Beratung der Kunden einen großen Stellenwert für Anders habe. Die Preise seien dann beim Kauf im Autohaus oder online dieselben. Einen offiziellen Kommentar zu dem neuen Agenturmodell von Mercedes-Benz ab 1. Juni wollte er nicht abgeben. „Bis Ende Mai ist Handeln noch möglich“, lächelte Hüsker vielsagend. Er und Sören Anders gehen davon aus, dass andere Autohersteller dem Agenturmodell folgen werden.

Die Autohändler vor Ort werden dadurch – insbesondere bei der Preisgestaltung –entmachtet, da Kunden ihren Vertrag direkt mit dem Hersteller abschließen.