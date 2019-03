Diepholzer bleibt hinter Gittern

Diepholz/ Verden - Von Wiebke Bruns. Das Landgericht Verden hat einen 47 Jahre alten Angeklagten aus Diepholz wegen Vergewaltigung seiner Stieftochter zu einer Freiheitsstrafe in Höhe von dreieinhalb Jahren verurteilt.

Der Mann hatte die Taten selbst gefilmt und auf seinem Handy gespeichert. Somit lagen dem Gericht eindeutige Beweise vor.

Ans Licht gekommen waren die drei angeklagten Taten aus dem Jahr 2018, weil die Ehefrau des Angeklagten in dessen Handy nach Familienfotos gesucht hatte. Dabei war sie auf die Filme gestoßen.

Die erste Tat dauert 8 Minuten und 31 Sekunden. Es war die am längsten dauernde Tat und der Angeklagte hatte dabei Gewalt angewendet. „Zwar am untersten denkbaren Rand, aber es bleibt Gewalt“, betonte der Vorsitzende Richter Lars Engelke. In dem Filmen sei zu hören, dass das Mädchen nicht wollte, was der Vater tat, sie äußerte Schmerzen und dass sie sich schäme. Doch anstatt von dem Teenager abzulassen, versuchte der Angeklagte sie zu motivieren. In zwei Fällen wurde er der Vergewaltigung schuldig gesprochen und im dritten Fall des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen.

Positiv angerechnet wurde dem nicht vorbestraften 47-Jährigen, dass er der Polizei durch Preisgabe seines Kennwortes Zugang zu den Filmen verschafft hat. „Man hätte ihm die Taten auch anders nachweisen können“, zeigte sich der Vorsitzende überzeugt. Aber dann hätte man das Mädchen vor Gericht hören müssen. Sie hätte dann zum fünften Mal die Taten detailliert schildern müssen, wenigstens das hat er ihr mit seinem Geständnis erspart. Und sich selbst eine höhere Strafe. „Ohne Geständnis wäre sicher ein Jahr mehr, vielleicht auch zwei Jahre mehr rausgekommen“, sagte Engelke. Außerdem hat sich der Angeklagte zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe von 1 500 Euro bereit erklärt. „Es ist aber nicht absehbar, wann die gezahlt werden können“, merkte der Vorsitzende an.

Doch schwerer wog, was der Mann dem Mädchen angetan hat. Die Gewalt, die Dauer und Intensität der einzelnen Übergriffe und die psychischen Folgen. In allen drei Fällen war Tatort das Zimmer des Opfers. „Ein besonders geschützter Rückzugsraum“, betonte der Vorsitzende. Und dann war da noch das „Schweigegelübde“, dass das Mädchen niemanden etwas erzählen werde. „An minderschwere Fälle kann man in keiner Weise denken“, stellte Engelke fest.

Drei Jahre neun Monate Haft hatte die Staatsanwältin gefordert und drei Jahre drei Monate die Verteidigerin. Beide Seiten haben das Urteil sofort akzeptiert.

Der Haftbefehl bleibt aufrechterhalten. Das bedeutet: Direkter Übergang von der Untersuchungshaft in die Strafhaft.