Diepholzer Aktion: 1 .000 Tüten für 1 .000 Kinder in der Ukraine

Die erste Ukraine-Aktion von Andreas Pörschke (vorn) im März. Damals holte er mit seinem Bus Flüchtlinge aus Lemberg. Jetzt will der Diepholzer 1000 Kindern in der Ostukraine eine Weihnachtsfreude machen. © Jansen

Andreas Pörschke hat mit seinem Reisebus schon Hunderte Flüchtlinge aus der Ukraine geholt – im Mai sogar etwa 70 Kinder aus den schwer umkämpften Städten Mariupol und Charkiw, die mit Hilfe einer Stiftung in den Raum München kamen. Jetzt organisiert der Diepholzer wieder eine Tour in den Osten der Ukraine – seine siebte. Der 54-Jährige möchte dieses Mal 1 000 Kindern in dem Kriegsgebiet zu Weihnachten eine Freude machen. Er hat die Aktion „1. 000 Tüten für 1 .000 Kinder“ gestartet und dafür bereits Unterstützung von Geschäftsleuten aus Diepholz und anderen Orten gefunden.

Diepholz – Am 2. Januar will Andreas Pörschke zusammen mit Mario König als Unterstützer und zweiter Fahrer in seinem dann möglichst vollgepackten Bus losfahren. Der Termin ist nicht zu spät: Orthodoxe Christen in der Ukraine feiern Weihnachten nach dem julianischen Kalender – also am 6. Januar. Somit kann der Diepholzer Weihnachten in Deutschland noch mit seiner Familie feiern.

Seinen Reisebus, den Pörschke gebraucht gekauft hat und den er ursprünglich als Sponsor nur für Fahrten von Handball-Damen der HSG Barnstorf-Diepholz nutzte, lässt er vorher weiter ausrüsten. „Der Bus bekommt noch einen Zusatztank, der 500 Liter Diesel fasst“, erklärt der rührige Unternehmer, der eine Anlagenbau-Firma in Wallenhorst hat, im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung. Dann hat er insgesamt 1 .000 Liter Kraftstoff dabei. Das sei nach seinen bisherigen Erfahrungen notwendig, erklärt Pörschke, denn an Tankstellen in der Ukraine gebe es Diesel nur in sehr begrenzten Mengen. Beim letzten Mal habe er mit nahezu leerem Tank gerade noch Polen erreicht. Die Fahrt finanziert Pörschke durch Spenden und aus eigener Tasche.

Die gespendeten Tüten will der Diepholzer an Jungen und Mädchen verteilen, die statt friedlichen Weihnachten den Krieg in der Ukraine erleben müssen. Der Inhalt der Tüten sollte nur aus verpackten Süßigkeiten bestehen. „Kein Geld, keine Geschenke, keine Kleidung“, betont der Diepholzer, denn er könne vor Ort die Tüten nicht nach Inhalt sortieren. „Und auch kein Obst, denn dann kommen unterwegs die Fruchtfliegen“. Was in der Tüte neben Süßigkeiten sein darf – aber nicht muss, sind ein Foto und die Adresse der Spender, damit die Kinder – falls sie es möchten – Kontakt aufnehmen und sich bedanke können.

Wer eine weihnachtliche Tüte mit Süßigkeiten, Keksen und/oder Marmelade für diese Aktion spenden möchte, kann diese vom 1. Dezember bis 29. Dezember in Diepholz nach derzeitigem Stand im E-Center, bei Juwelier Ahrens und im Vereinsheim der SG Diepholz an der Moorstraße abgeben. Das ist auf dem Plakat zu lesen, das Pörschke bei Facebook gepostet hat. Der Diepholzer hofft, dass genügend gefüllte Tüten zusammenkommen, zumal auch er nach eigenen Aussagen bei den Leuten eine gewisse Müdigkeit beim Thema Ukraine spüre. Andreas Pörschke bleibt aber engagiert: „Unser Ziel ist, mindestens 1 000 Kinder in der Ukraine glücklich zu sehen.“