Diepholz wird zum ICE-Halt

Diepholz - Von Sven Reckmann. Diepholz wird ICE-Halt. Künftig wird das Flaggschiff der Deutschen Bahn zweimal täglich in der Kreisstadt halten. Allerdings ist das in der Fahrplanauskunft des Unternehmens noch nicht „angekommen“. Das geht aus der Antwort der Deutschen Bahn auf eine Anfrage unserer Zeitung hervor.

Bahnkunden war aufgefallen, dass nach dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember zwei vielgenutzte Intercity (IC)-Verbindungen von und nach Diepholz im Fahrplan nicht mehr auftauchen.

Dazu erklärte Bahn-Sprecherin Sabine Brunkhorst: „Der kommende Fahrplan 2019 ist derzeit noch nicht ganz vollständig in der elektronischen Fahrplanauskunft enthalten“, letzte Details würden noch schnellstmöglich eingearbeitet.

So wird unter anderem der bisherige Intercity IC 2228 von Köln/Dortmund nach Hamburg, der um 6.50 Uhr in Diepholz hält, künftig auf ICE umgestellt. Dies betrifft in Gegenrichtung auch den um 22.11 Uhr in Diepholz haltenden IC 2309 aus Hamburg nach Dortmund/Köln.

Höheren Fahrkomfort ermöglichen

„Damit ermöglichen wir einen höheren Fahrkomfort für unsere Reisenden“, so die Bahn-Sprecherin. „In Diepholz werden diese beiden künftigen ICE-Züge weiterhin in etwa gleicher Zeitlage halten.“

Auch die anderen bisherigen IC-Halte in Diepholz im Fahrplan 2019 bleiben laut Bahn erhalten:

- um 5.20 Uhr, täglich IC 2020, aus Frankfurt nach Hamburg;

- um 6.11 Uhr, montags bis samstags, EC 7 aus Hamburg nach Köln und in die Schweiz;

- um 17.25 Uhr, freitags und sonntags, IC 2404/2414 von Köln nach Hamburg/Stralsund;

- um 21.46 Uhr, montags bis samstags, EC 6 aus der Schweiz/Köln nach Hamburg.

Politik macht sich für regelmäßige Halte stark

Die im Internet fehlenden Zugverbindungen hatten für Unverständnis bei Bahnkunden gesorgt, die sich bei unserer Zeitung meldeten. Die Fernverkehrszüge werden nicht nur von Diepholzern genutzt, sondern auch vielfach von Fahrgästen aus Vechta, Lohne und Umgebung. Dazu kommen Pendler von und nach Bremen und Hamburg.

Auch in der heimischen Politik wunderte man sich über die vermeintliche Streichung, ist doch die Verbesserung der Zugverbindungen gerade für den ländlichen Raum ein erklärtes Ziel.

Seit Jahren machen sich Kommunen in der Region – unterstützt durch heimische Politiker – bei der Deutschen Bahn sogar dafür stark, einen sogenannten IC-Systemhalt in Diepholz einzurichten, das heißt: einen regelmäßigen Stopp der überregionalen Züge in der Kreisstadt. Begründet wird dies unter anderem mit dem großen Einzugsbereich des Diepholzer Bahnhofs.