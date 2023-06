Weltrekord mit Loks aus Diepholz

Von: Sigi Schritt

Diese meterhohen Radsätze, die in größeren Loks verbaut werden, wurden in Diepholz hergestellt. © Sigi Schritt

Auf allen Kontinenten unterwegs: Das Traditionsunternehmen Schöma in Diepholz fertigt Lokomotiven unter anderem für den Tunnelbau.

Landkreis Diepholz – Weltrekord mithilfe einer Diepholzer Firma: Wer mit dem Eurocity von Zürich nach Mailand fährt, rast durch den längsten Eisenbahntunnel der Welt. Eine Tafel im Zug gibt Auskunft: 57 Kilometer ist der Tunnel lang. 17 Jahre wurde daran gebaut. Seit 2016 ist er Teil des europäischen Schienennetzes. Für diesen Streckenabschnitt braucht der Express nur 20 Minuten.

Großprojekte wie das in der Schweiz wurden unter anderem durch die Firma Schöma ermöglicht. Sie blickt auf eine lange Tradition zurück. Das Diepholzer Unternehmen begann 1930 mit dem Bau von Feldbahnlokomotiven. Heute ist der Tunnelbau der größte Geschäftsbereich von Schöma. Seitdem haben die Lok-Experten mehr als 7200 Lokomotiven gebaut. Großprojekte wie der Gotthard-Eisenbahntunnel der Schweizer Bundesbahnen oder Stuttgart21 der Deutschen Bahn sind ebenso mit dem Namen Schöma verbunden wie der Eisenbahntunnel unter dem Ärmelkanal, der Frankreich und England verbindet.

Weltrekord: Der längste Eisenbahntunnel der Welt entstand mithilfe der Firma Schöma. © Sigi Schritt

Für den Ärmelkanal seien die Diepholzer mit 121 Lokomotiven im Einsatz gewesen, sagt Geschäftsführer Christoph Schöttler. Er leitet das Unternehmen mit derzeit 112 Mitarbeitern in dritter Generation. Durch das Gotthard-Massiv waren es rund 100 Loks, die damals Personal und Maschinen transportieren. Derzeit sind Schöma-Loks am Brenner gefragt. Sie kommen nicht nur dort, sondern auf allen Kontinenten der Welt zum Einsatz.

Das Diepholzer Unternehmen hat selbst einen Rekord aufgestellt. „Die stärkste Tunnellok, die je gebaut wurde, ist eine Schöma-Lok und wiegt 62 Tonnen“, sagt Christoph Schöttler. Sie könne variabel eingesetzt werden, selbst im Verbund mit anderen Lokomotiven plus angetriebenem Tandemanhänger, erklärt der Geschäftsführer.

Ob für Metro-Projekte in Doha (Katar), Kairo (Ägypten) oder Sao Paulo (Brasilien), Qingdao (China) – individuelle Anfertigungen, exakt abgestimmt auf die Bedürfnisse der weltweiten Kunden, das sei die Stärke des Diepholzer Unternehmens.

Außerdem würden dort Lokomotiven überholt – derzeit ist es eine Zugmaschine aus Salzburg. Und wenn Bäderbahnen etwa auf Borkum und Langeoog sich Loks und Waggons wünschen – für Schöma sei das kein Problem. Aktuell würden sie an Speziallokomotiven für eine Zuckerrohrplantage in Tansania arbeiten.

Die meisten Teile der Lokomotiven, wie die tonnenschweren Rahmen oder die Räder mit den Achsen, werden in Diepholz gefertigt. Damit aus den vielen Einzelteilen eine Lokomotive wird, ist Teamarbeit unter den vielen Facharbeitern, Meistern und Ingenieuren gefragt.

Wie ist das Schöma für die Zukunft aufgestellt? Das Unternehmen hat den Anspruch, klimaneutral zu produzieren. Einen Solarpark auf den Hallendächern zu installieren, funktioniert nicht. Die Statik lasse das nicht zu. An einer Lösung werde gearbeitet, versicherte Christoph Schöttler.

Sind die Weichen gestellt, damit die nächste Generation übernehmen kann? Jemanden wie ihn, der seine Kindheit in den Hallen verbracht hat, gebe es nicht mehr, bedauert Christoph Schöttler. Doch er ist sich sicher, dass seine Firma in Zukunft gute Geschäftsführer finden wird, die das Traditionsunternehmen weiter in die Zukunft führen.

Für junge Menschen, die an ihre eigene Zukunft denken, haben die Lok-Bauer zudem eine gute Nachricht: Ab dem kommenden Jahr bildet Schöma wieder Mechatroniker aus.

Diese Lok könnte in Metro-Netzen etwa in Paris oder Mailand für Wartungszwecke eingesetzt werden. © Sigi Schritt

Diese automatisierte Anlage schneidet aus Stahl jene Teile heraus, die zum Beispiel für den Rahmen einer Lok benötigt werden. © Sigi Schritt

Hier werden Teile in einen Lokrahmen eingesetzt. © Sigi Schritt

Sieht aus wie neu: Eine Zugmaschine aus Salzburg, die in Diepholz überholt wird. © Sigi Schritt

Viele Leitungen aus Edelstahl: So sieht das pneumatische Innenleben einer Lok aus. © Sigi Schritt