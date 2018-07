Stadt investiert 300 .000 Euro in den Müntepark

Neuer Eingangsbereich am Willenberg und erweiterte Spielfläche eingeweiht

+ © Jansen Vertreter der Stadt Diepholz eröffneten am Montagvormittag den neu gestalteten Eingangsbereich des Münteparks am Willenberg und den erweiterten Spielplatz im Park. © Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Öffentlich zugänglich war der in den 1960er Jahren angelegte Müntepark schon immer. Doch die Eingänge waren unscheinbar und für Ortsfremde schlecht zu finden. So blieb das grüne Kleinod mitten in Diepholz weniger genutzt, als es verdient gehabt hätte. In den vergangenen Jahren nahm die Stadt viel Geld in die Hand, um den Müntepark attraktiver zu machen. So gibt es seit 2015 den Wasserspielplatz. Am Montag wurden der neu gestaltete Eingangsbereich am Willenberg und die erweiterte Spielanlage offiziell eingeweiht.