Polizistin bei Personenkontrolle von Unbeteiligten verletzt 

Diepholz - Bei einer Personenkontrolle am Rathaus Diepholz wurde eine Polizeibeamtin verletzt.

Wie die Polizei Diepholz berichtet, waren am Montagmittag gegen 12.20 Uhr zwei Polizeibeamte am Rathaus Diepholz mit einer Kontrolle einer randalierenden Person beschäftigt. Im Verlauf der Kontrolle hätten sich mehrere unbeteiligte Personen in die Kontrolle eingemischt. Als die eingesetzte Polizistin Pfefferspray gegen den Widerstand der Unbeteiligten einsetzen wollte, wurde sie von ihnen mit einer unbekannten Substanz am Körper und in Gesicht und Augen angesprüht, heißt es vonseiten der Polizei. Die Unbeteiligten, der Polizei aber bekannten Personen, seien daraufhin geflüchtet.

Die verletzte Polizistin wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitt, auch nach weiteren Untersuchungen, keinerlei schwerwiegende Verletzungen, heißt es vonseiten der Beamten. Die Polizei zog daraufhin umfangreiche Kräfte zusammen, um mehrere Wohnanschriften von den Tatverdächtigen zu durchsuchen. Die Tatverdächtigen selbst konnten von den Beamten nicht angetroffen werden. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten neben möglichen Beweismitteln weitere Gegenstände sicher. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

