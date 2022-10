Model Lorena Rae ist Fan von „Pur“ und von Diepholz

Von: Eberhard Jansen

Das aus Diepholz stammende Model Lorena Rae (mit bürgerlichem Namen Lorena Rape) zu Gast im „Studio Schmitt“ von ZDFneo mit Tommi Schmitt. © ZDF/Ben Knabe

Sie ist Fan der Band „Pur“ und stolz darauf, dass es in ihrer Branche Veränderungen gibt: Das aus Diepholz stammende Model Lorena Rae machte in einer weiteren Fernsehshow eine gute Figur. Die 28-Jährige war Gast in „Studio Schmitt“ bei ZDFneo.

Diepholz – Locker, schlagfertig, souverän, sympathisch: Die Diepholzerin Lorena Rae (mit bürgerlichem Namen Lorena Rape) zeigte im Fernsehen erneut, dass sie sich nicht nur gut aussehend auf internationalen Laufstegen bewegen und in der ganzen Welt für Modefotos posieren kann, sondern durchaus das Zeug für eine Karriere in der Unterhaltungsbranche hätte.

Model Lorena Rae ist Fan von „Pur“

Nachdem sie vor einigen Wochen in der Amazon-Prime-Produktion „One Mic Stand“ von Comedian Torsten Sträter gecoacht wurde und einen Auftritt als Stand-up-Comedian hingelegt hatte, war sie jetzt im „Studio Schmitt“ bei ZDFneo zu Gast. Die Sendung ist noch in der ZDF-Mediathek verfügbar, eine längere Version des Quiz, bei der auch andere Diepholzer eine Rolle spielen, ist bei Youtube online.

Dem Moderator Tommi Schmitt verriet das Supermodel auch Persönliches: „Ich bin supergroßer Pur-Fan!“. Kurz vor der in Köln aufgezeichneten Show sei sie bei einem Konzert der Band in Gelsenkirchen „Auf Schalke“ gewesen. Wenn sie „Pur“ höre, fühle sie sich direkt zu Hause: „Ich kann fast alles mitsingen.“

Ihre Heimatstadt Diepholz nahm bei „Studio Schmitt“ einen großen Raum ein. „Was hat Diepholz, was New York nicht hat?“, wollte Tommi Schmitt in der Rubrik „Schnelle Fragen im Sitzen“ wissen. „Ganz klar: meine Familie“, war die Antwort der 28-Jährigen.

„Ich kann nicht kochen.“

Sie sei schön, sie sei lustig. Was könne sie denn gar nicht?, war eine weitere Frage. Auch hier war Lorenas Antwort eindeutig: „Kochen!“. Sie bestelle lieber etwas zu essen, sagte die Diepholzerin. Zur Sendung reiste sie von der Fashion Show in Paris an. Es sei kalt gewesen bei der Unterwäsche-Präsentation abends um 21 Uhr im Regen.

Mit 18 Jahren war Lorena Rape, Tochter eines Diepholzer Autohaus-Inhabers, in Hamburg auf der Straße entdeckt worden. Bevor sie ihre Model-Karriere richtig durchstartete, machte sie 2014 ihr Abitur am Beruflichen Gymnasium in Diepholz. Ihren Nachnamen änderte sie in „Rae“, weil „Rape“ im Englischen eine negative Bedeutung hat. International bekannt wurde die Diepholzerin 2018 durch ihren Auftritt bei der Victoria’s Secret Fashion Show in New York – als erstes deutsches Model nach Heidi Klum. Lorena Rae zog damals nach New York. „Wenn ich in Diepholz sitze, findet mich da keiner“, erklärte sie, dass sie direkt an den Standorten großer Firmen der Branche sein muss, um gebucht zu werden. Derzeit wohnt sie in London. Dass sie in Monaco lebe, seien Fake News.

Die Victoria’s Secret Fashion Show gibt es in der früheren Form mit makellosen Supermodels nicht mehr. Lorena Rea bemerkt auch generell in der Branche Veränderungen dahingehend, dass auch Models mit anderen Konfektionsgrößen auftreten. Auch werde die Branche immer inklusiver. Die 28-Jährige: „Ich bin stolz darauf.“

Quiz „Diepholz & Gabbana“

Ihre Heimatverbundenheit nahm einen großen Teil der Fernsehshow ein. Ein Team von „Studio Schmitt“hatte in Diepholz zur Zeit des Großmarktes gedreht. Bei dem Quiz „Diepholz & Gabbana“ mussten Lorena Rae und Tommi Schmitt raten, was die Kleidung von Passanten gekostet hat, die die Fernsehleute in Diepholz laut Tommi Schmitt nach dem Zufallsprinzip angesprochen hatten. Ebenso zufällig kannte Lorena die meisten davon: Zu sehen sind dabei Samuel (Lorena: „Das ist ein Freund von meinem Bruder“) sowie in der Online-Verlängerung bei Youtube auch Thies Mengedoth aus Lemförde („Ich spiele mit Lorenas Bruder zusammen Handball“) und die Diepholzerin Ingrid Rauer (Lorena: „Das ist die beste Freundin meiner Oma“).

Gegenüber heimischen Medien ist die Diepholzerin seit Jahren zurückhaltend. Ein Gespräch mit Lorena Rae kam bislang nicht zustande.