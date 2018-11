Leckeres für unterwegs: „Lunchbox“ im Bahnhof eröffnet am 1. Dezember

Diepholz - Im Diepholzer Bahnhof öffnet am 1. Dezember die „Lunchbox“. Den kleinen Raum für diesen Backshop hatte der private Eigentümer des Gebäudes schon vor Monaten installiert.

Pächter ist nun „Bramstedts Backstube“ (Drentwede). Deren Geschäftsführer Ingo Amelung, der in Diepholz auch das „Alte Stadtcafé“ an der Langen Straße betreibt, möchte „Leckeres für unterwegs“ in der „Lunchbox“ anbieten: „Belegte Brötchen, Salate und Snackvariationen, kalte Getränke und Kaffeespezialitäten beispielsweise – alles zum Mitnehmen“, erklärte er gegenüber unserer Zeitung.

Dazu werde der 14 Quadratmeter große „Glaskasten“ noch professionell von einem Ladenbauer eingerichtet. Geöffnet werden soll die „Lunchbox“ zunächst nur vormittags von 5 bis circa 10 Uhr.

In dieser Zeit will Amelung auch jedem, der danach fragt, den Schlüssel für die neue (Einzel-)Toilette im Bahnhof aushändigen und sich um die Sauberkeit der Sanitäreinrichtung kümmern. Das Problem fehlender Toiletten im Diepholzer Bahnhof ist damit nach jetzigem Stand für wenige Stunden am Tag gelöst.

