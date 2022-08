Diepholzer „Engel“ Lorena Rae als Comedian

Von: Janin Meyer

Waren schnell ein eingespieltes Team: Lorena Rae und Torsten Sträter. © IMAGO/Frederic Kern

Vom Model zur Comedian in nur wenigen Trainingseinheiten? Lorena „Rae“ Rape, international gefragtes Model mit Diepholzer Wurzeln, hat die Herausforderung angenommen und überzeugt nach Schulung durch Profi Torsten Sträter.

Diepholz – „Moin“, ruft Lorena Rae einem Mann im Parkhaus zu. Dass sie damit im thüringischen Gera nicht die richtige Begrüßung gewählt hat, klärt Comedian und Schriftsteller Torsten Sträter auf: „Das sagt man hier überhaupt nicht“. Die attraktive 28-Jährige ist als Supermodel und Victoria’s-Secret-Engel bereits viel herumgekommen. Ihre Wurzeln kann sie – zumindest sprachlich – nicht verbergen. Die liegen in der Grafenstadt Diepholz.

Für das Format „One Mic Stand“ stellte sich die Brünette mit dem bürgerlichen Namen Lorena Rape einer neuen Herausforderung: Stand-Up-Comedy. Dabei nahm sie nicht nur ihre Herkunft, sondern auch ihren Beruf sehr liebenswürdig auf die sprichwörtliche Schippe. Zwar zündete „One Mic Stand“ als Format bei Amazon Prime bisher nicht wirklich, doch das Live-Publikum zeigte sich begeistert von der gebürtigen Diep-holzerin.

„Wenn ich eines für meinen Beruf als Model nicht brauche, ist es das Sprechen“, kokettiert die 28-Jährige auf der Bühne mit den Vorurteilen gegenüber ihrem Berufsbild. Laufen hingegen, das könne sie gut. Dabei sei das gar nicht so einfach, wie die meisten Menschen denken würden. „Man sollte zum Beispiel nicht vom Laufsteg fallen – zum Beispiel auf die Nase“, erklärt sie und sorgt damit für die ersten Lacher im Publikums. „Also, laufen kann ich“, ist die selbstironische Schlussfolgerung nach einer Erzählung darüber, wie sie erst am Wochenende zuvor bei einer privaten Unternehmung hingefallen ist und sich den kleinen Finger gebrochen hat. Von wegen „laufen kann ich“...

Etwas verschätzt hat sich Lorena Rae vermutlich bei einer Aussage über ihre Heimat. „Ich komme aus Diepholz. Das Gute an Diepholz ist: Man ist in einer Stunde in Hannover“, erzählt sie. Ist man natürlich nicht, das dauert länger. Aber nun der Witz: „Das Schlechte an Diepholz ist: Du bist dann in Hannover...“ Immerhin habe man bei der Rückfahrt Zeit, sich Gedanken darüber zu machen, warum man überhaupt nach Hannover gefahren sei.

Auch die Berufswahl der 28-Jährigen muss für ihre Bühnenshow herhalten. „Meine Familie betreibt ein Autohaus. Ich hätte etwas anderes machen können. Aber mein Aussehen kam mir dazwischen“, erzählt sie mit einem leichten Lächeln, aber trocken genug, um den Witz wirken zu lassen.

Mentor Torsten Sträter zeigte sich sowohl nach dem Auftritt als auch im Interview mit dem Online-Infoportal „TV Wunschliste“ absolut begeistert von seinem „Zögling“. „Sie war der Hammer“, meinte er im Interview. Vor ihrem Kennenlernen habe er gewisse Klischees im Kopf gehabt. Aber er sei positiv überrascht gewesen, wie entspannt und selbstironisch Lorena Rae sei. „Selbstironie ist meist der Schlüssel zu allem“, betonte Sträter, der Profi.

Ihren Auftritt auf der Bühne habe das Model zum Teil selbst vorbereitet. „Mir persönlich sind eine Menge naheliegender Modelgags eingefallen, die wir am Ende alle nicht genommen haben“, erzählte er. Bei der Vorbereitung sei sie sehr streng mit sich selbst gewesen. Ihre Vorgehensweise sei ähnlich der des Comedians selbst: „So lange den Text pauken, bis man ihn so richtig verinnerlicht hat“, so Sträter.

Lorena Rae hatte sich den Auftritt zunächst selbst kaum zugetraut. Bis zum Betreten der Bühne war ihr die Anspannung deutlich anzusehen. Schon bei der ersten Begegnung mit Sträter hatte sie Bedenken geäußert, dass niemand lachen könnte. Es war eine unbegründete Sorge, wie sich herausstellen sollte.