Schlüssel liegt auf Rücksitz: Rettungskräfte befreien Kleinkind aus heißem Auto

Die Polizei hat zusammen mit der Feuerwehr ein Kleinkind aus einem heißen Auto in Diepholz befreit. Die Mutter alarmierte die Einsatzkräfte, weil sie den Schlüssel auf dem Rücksitz liegen gelassen hatte.

Diepholz - Zu dem Einsatz kam es am Mittwoch gegen 11 Uhr an der Bahnhofstraße in Diepholz. Die Mutter hatte das einjährige Kind nach einem Arztbesuch im Auto angeschnallt und dabei den Schlüssel auf den Rücksitz gelegt.

Als sie dann die Tür schloss, war der Wagen verschlossen und der Schlüssel lag auf dem Rücksitz. Die Frau aus Lemförde rief die Polizei und auch die Feuerwehr um Hilfe, da die Außentemperatur schon etwa 30 Grad betrug. Die Helfer schlugen eine Seitenscheibe ein und befreiten so das Kleinkind aus dem heißen Auto, teilt die Polizei mit.

Rubriklistenbild: © dpa