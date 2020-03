Keine Currywurst mehr: Imbissbude beim E-Center abgebrannt

Feuerwehr-Einsatz

+ © Eberhard Jansen Die Imbissbude wurde durch die Flammen völlig zerstört. © Eberhard Jansen

Der Imbisswagen am Diepholzer E-Center ist in der Nacht zu Sonntag ausgebrannt. Um 3.19 Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Diepholz per Sirene alarmiert.