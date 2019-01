Interview mit der Gleichstellungsbeauftragten Christina Runge

Diepholz - Christina Runge, Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen, arbeitet seit mehr als drei Jahrzehnten an der Geschlechter-Gerechtigkeit. Im Interview erklärt sie, welche Wunden noch immer klaffen - und warum wir einen Perspektivwechsel brauchen. Die Fragen stellte Anke Seidel.

Frau Runge, mit wie vielen Gleichstellungsbeauftragten arbeiten Sie als Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen zusammen?

Wir sind zwölf Kolleginnen aus unterschiedlichen Bundesländern, wobei der südliche und der östliche Teil der Bundesrepublik deutlich unterrepräsentiert sind - vor allem der Osten. Das ist schade, weil dadurch in der Bundesarbeitsgemeinschaft wichtige Sichtweisen verloren gehen. Im Süden und Osten gibt es ganz andere Problemstellungen! Das Fehlen dieser Vertreterinnen ist deswegen so schade, weil wir unsere Sichtweisen ja auch in die Politik tragen. Nur so kann sich etwas verändern in der Gleichstellungspolitik. Da braucht es eben diese unterschiedlichen Sichtweisen.

Und wofür stehen Sie in dieser Arbeit persönlich?

Bei meiner Vorstellung zur Wahl bin ich angetreten, dass ich für den ländlichen Raum stehe - und für Strategie und Netzwerkarbeit.

In dieser Netzwerkarbeit müssen große Distanzen überwunden werden. Wie meistern Sie das?

Wir haben - Gott sei Dank - eine Geschäftsstellenleiterin in Berlin. In der Geschäftsstelle laufen alle Fäden zusammen: Anfragen aus der Politik, aus den Ministerien, von Vereinen und Verbänden. Diese werden nach Zuständigkeiten kanalisiert und an die Gleichstellungsbeauftragte, die sich des Themenbereichs angenommen hat, weiter geleitet. Jede der Sprecherinnen hat Zuständigkeiten und betreut Themengebiete. Und jede hat eine Co-Referentin. Wir sprechen uns dann ab, was zu tun ist: Wir verfassen Stellungnahmen, geben Pressemitteilungen heraus, nehmen an Gesprächen und Veranstaltungen teil oder organisieren Netzwerktreffen. Viele Kontakte laufen über Telefon oder E-Mail. Wir treffen uns aber auch regelmäßig zu zweitägigen Treffen in Berlin, wobei wir in der Regel einen Tag im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend verbringen. Nur aus der Ferne geht das alles nicht.

Ist das der gesamte Arbeitsbereich?

Wir entwickeln ja auch eigene Materialien, zum Beispiel Plakate wie „Agentinnen des Wandels“ oder Broschüren zum Thema „Gleichstellung in Zeiten von Rechtspopulismus“. Es ist ja unsere Aufgabe, Kolleginnen bundesweit zu unterstützen. Zudem organisieren wir zweitägige Konferenzen mit Workshops und bestimmten Themenschwerpunkten, die gleichstellungspolitisch wichtig sind. In einem internen Teil verabschieden wir unsere Anträge. Die sind ja Handlungsauftrag für uns.

Wo klafft Ihrer Ansicht denn die größte Wunde der Ungleichbehandlung zwischen Männern und Frauen?

Der Casus knacksus ist nach wie vor, dass es keine konsequente Umsetzung des Verfassungsauftrags Gleichstellung gibt - so, wie er im Grundgesetz verankert ist. Das hat eine Mutter des Grundgesetzes, Dr. Elisabeth Selbert, kurz vor ihrem Tod enttäuscht festgestellt. Zitat: „Die mangende Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist doch schlicht Verfassungsbruch in Permanenz.“ In die Parlamente müssen die Frauen! Dort müssen sie durchsetzen, was ihnen zusteht. Auch Prof. Rita Süssmuth wird ja nicht müde, das zu fordern. Sie sagt: „Schluss mit Trippelschritten. Wir Frauen müssen aufhören, uns mit der Forderung von 25 oder 30 Prozent Beteiligung an Mandaten zufrieden zu geben. Wir fordern Parität: 50/50.“ Wir müssen selber unsere Stimme erheben. Andere tun es nicht.

Geben die Männer denn freiwillig Boden preis?

Die Freiwilligkeit hilft nicht. Da muss mehr Druck aufgebaut werden! Es muss eine gesetzliche Regelung geben, etwas Verpflichtendes, wie zum Beispiel die Listen zur Wahl aufgestellt werden müssen. Andere Länder, zum Beispiel Frankreich, machen uns das ja vor. Die Listen müssten im Reißverschluss-Prinzip aufgestellt werden: Mann - Frau– Mann - Frau... Und wenn eine Partei keine Frau mehr hat, ist Schluss. So einfach ist das!

Wir leben praktisch in Vollbeschäftigungszeiten. Wie kann es sein, dass Frauen immer noch deutlich weniger Geld verdienen als ihre männlichen Kollegen? Verhandeln sie schlechter?

Ja. Frauen verhandeln teilweise schlechter. Es wird Frauen weniger zugetraut - aber Frauen trauen sich auch weniger zu. Das ist auch so eine Erfahrung, die ich immer wieder mache. Frauen geben sich auch immer wieder mit schlechteren Bedingungen zufrieden. Nach dem Motto: Jaaaa, passt schon. Frauen müssen da wirklich selbstbewusster werden. Außerdem ist die gleiche Bezahlung im Job ein ganz vielschichtiges Thema. Es liegt nicht nur daran, dass Frauen oft Berufe wählen, die schlechter bezahlt werden - auch wenn Mädchen in der Regel die besseren Schulabschlüsse machen.

Wozu führt das?

Der erste Bruch im Lebenslauf von Frauen kommt oft mit einer Partnerschaft und der Geburt des ersten Kindes. Untersuchungen zeigen, dass überwiegend Frauen aus dem Beruf aussteigen. Und wenn sie wieder einsteigen, gehen sie in Teilzeit oder nehmen einen Minijob. Gerade der Minijob ist die größte Altersarmutsfalle für die Frauen. Diese Jobs gehören meiner Meinung nach verboten! Der zweite Bruch in der Biografie kann nach Schicksalsschlägen wie Scheidung, Tod des Partners oder schwerer Krankheit kommen. Dann reicht das Geld nicht mehr zum Leben. Diese Frauen haben wir dann in der Beratung. Für sie ist es enorm schwer, den Einstieg wieder zu schaffen und finanziell eigenständig zu werden.

Eines der Ziele der Bundesarbeitsgemeinschaft ist, dass sich Frauen und Männer Hausarbeit und Kindererziehung teilen. Wie wollen Sie das denn ganz praktisch erreichen?

Ich arbeite gerade mit einer kleinen interdisziplinären Gruppe aus Schulsozialarbeit, Jugendpflege und Gleichstellung daran, einen Parcours zu entwickeln, mit dem wir später in Schulen und Jugendhäuser gehen wollen. Dabei geht es darum, die klassischen Rollenbilder zu hinterfragen. Unser Bild ist: Ich packe meinen Koffer. Die Jugendlichen sollen schauen, was ihnen von Familie, Gesellschaft oder Freunden da reingelegt wurde - und was sie selber wirklich wollen. Jungen und Mädchen sollen sich damit auseinandersetzen, was sie übernehmen wollen von diesen Erwartungen und Ansprüchen, die andere an sie stellen, und selbst formulieren: Wie möchte ich denn sein? Was passt zu mir? Wo möchte ich mal hin? Das ist ein wichtiger Schritt, um mit einem anderen Blickwinkel in die Berufswahl und das Leben zu gehen. Es geht um eine gleichberechtigte Partnerschaft. Klar ist: Es ist ein langer Weg, da etwas zu verändern.

Zur Person

Christina Runge (57) arbeit seit 24 Jahren als Gleichstellungsbeauftragte. Zunächst wirkte sie in dieser Funktion für die Stadt Diepholz, seit 2002 ist sie Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Diepholz. In dieser Zeit hatte sie bereits drei Jahre das Amt der Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen inne. Ihre Funktion als Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen hat sie im September übernommen. Gewählt ist sie für drei Jahre – Wiederwahl für eine weitere Wahlperiode ist möglich.