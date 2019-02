Großeinsatz der Feuerwehr am Rathausmarkt

Ermittlungen dauern an

Diepholz - Ein Großaufgebot der Feuerwehr formierte sich am Sonntagnachmittag in der Diepholzer Innenstadt. Die Einsatzkräfte waren wegen eines möglichen Gebäudebrandes am Rathausmarkt alarmiert worden. Bei ihrem Eintreffen gab es eine starke Rauchentwicklung in einem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus. Von offenem Feuer war aber keine Spur, wie die Einsatzleitung um stellvertretenden Ortsbrandmeister Dr. Hauke Malz feststellte.