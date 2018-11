Erfolgreiches Casting-Konzert für Teilnahme am Musikwettbewerb „Rosa19“

Diepholz - Es brauchte nicht viel, um das voll besetzte Diepholzer Theater am Freitagnachmittag zum Toben zu bringen. Nach ein paar Takten kochte die Stimmung und das Publikum klatschte und schwenkte Knicklichter. Das „GFS-Project“ unter der Leitung von Melanie Römann gab ihr Casting-Konzert vor der Jury des Musikwettbewerbs „Rosa“, vor Familien und Freunden.

Bereits vor dem eigentlichen Auftritt sorgte die Band „Inside“ des Diepholzer Gymnasiums Graf-Friedrich-Schule (GFS) mit den beiden Lead-Sängern Jana Poppenborg und Veith Mengendoth als Vorgruppe mit einer Bühnenperformance, die Mick Jagger oder Elvis Konkurrenz gemacht hätte, für die richtige Konzertatmosphäre. Auf ihrer „Setlist“ standen unter anderem die Songs „Price Tag“ von Jessie Jay und „Paranoid“ von Led Zeppelin.

Der „Haupt-Act“ des Nachmittags war dann das „GFS-Project“, das neben Mitgliedern der Band „Inside“ aus dem GFS-Orchester und dem GFS-Chor „GoodForSinging“ besteht Die Solistinnen Alekanra Knapcik, Janina Christen, Ida Fellmann und der Solist Ayham Fayad interpretierten mit stimmgewaltiger Unterstützung des Chores die Lieder „Flashlight“ von Jessie Jay, „Baba Yetu“ von Christopher Tin, „Ich lass für dich das Licht an“ von Revolverheld und „Africa“ von Toto.

Arne Bär, Jurymitglied und Projektleiter von „Rosa19“, zeigte sich schwer beeindruckt: „Das war der absolute Hammer. Man konnte es knistern hören.“ In Anbetracht von Stundenkürzungen, die oft den Bereich Musik beträfen, verdiene diese Leistung des „GFS-Projects“ den tiefen Respekt der Jury, so Bär weiter. Das Finale des Wettbewerbs „Rosa19“, den der Rotary-Club Bruchhausen-Vilsen veranstaltet, ist am 8. März 2019 in der Mensa-Halle in Bruchhausen-Vilsen. Dann treten dort fünf der insgesamt 17 Bewerber aus den Kreisen Diepholz, Nienburg und Verden auf. - lb