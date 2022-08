Fördergeld für Lange Straße und Wohnmobilplatz

+ © Stadt Diepholz Ein ganz anderes Bild: Bauamtsleiter Sebastian Dornieden (links) und Bürgermeister Florian Marré (rechts) zeigen, wie das Areal gegenüber dem alten Rathaus laut Konzeptstudie aussehen könnte. © Stadt Diepholz

Die Stadt Diepholz kann einige Projekte weiter vorantreiben. Vor allem eine anstehende Veränderung im Zentrum sieht auf den Plänen vielversprechend aus.

Diepholz – Mehr Platz, mehr Grün, mehr „Luft“ im Diepholzer Zentrum: An der Langen Straße zwischen der Einmündung der Ledebourstraße und der Abzweigung zur Wellestraße scheinen die Tage der Gebäude mit den Hausnummern 8a bis 11 gezählt. Wie berichtet, plant die Stadt als Eigentümerin dieser Grundstücke den Abriss der teils schon ungenutzten Immobilien; die Arko-Filiale an der Ecke zur Wellestraße hat eine neue Bleibe in Aussicht. Neubauten in bisherigem Umfang sind auf diesem Abschnitt nicht vorgesehen. „Entsiegelung“ hat das Amtsdeutsch für diese Rückkehr zum unbebauten Boden parat. Wie es dort künftig aussehen könnte, hatte das Vechtaer Planungsbüro Geising und Böker in drei Varianten aufskizziert. „Für diese Projektstudie hatten wir 30000 Euro eingeplant – und 27000 Euro davon stehen jetzt als Fördermittel bereit“, erläuterte Stadtsprecherin Alissa Horstmann am Freitag. „Das sind also exakt 90 Prozent der maximal förderfähigen Summe.“ Dass die Gegenfinanzierung von zehn Prozent aus der Stadtkasse fließen muss, sei von vornherein klar gewesen.

Das gewährte Geld stammt aus dem EU-Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“, aus dem die Stadtverwaltung einen Zuschuss von insgesamt 355000 Euro eingeworben hat. Die Ecke Lange Straße/Wellestraße ist nur ein Teil der angestrebten Veränderungen in der City – vom Umbau der Fußgängerzone bis zu einem Beleuchtungskonzept.

Ursprünglich stand für besagte vier Grundstücke eine mehrstöckige Bebauung im Raum – angesichts der zunehmenden Zahl an Leerständen in Innenstädten dieser Größenordnung nicht mehr zeitgemäß. Nun sahen die Modelle des Planungsbüros nur noch eine Bebauung nördlich der Kreuzung zur Ledebourstraße, also in Richtung Bremer Eck, vor. Variante drei, eine Verlängerung der Ledebourstraße über die Lange Straße mit Anschluss an die Hinterstraße, fiel Ende Juni im Fachausschuss durch. Die übrigen zwei Optionen sehen einen Spielplatz, Außengastronomie und eine Fläche für andere Aktivitäten vor. Auch der Verwaltungsausschuss sprach sich jetzt für das Verfolgen der übrigen zwei Pläne aus.

Zudem vermeldete die Stadtverwaltung am Freitag eine weitere Finanzspritze: Das niedersächsische Programm „ZILE“ („Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung“) fördert die Sanierung des Wohnmobilstellplatzes am Heldenhain mit rund 54000 Euro. Das Geld fließt unter anderem in die Befestigung des vorderen Bereichs, barrierefreie Sitzgruppen, eine Frischwasser- und Abwassersäule, eine E-Bike-Ladesäule mit Luftpumpe, eine WLAN-Versorgung sowie Beleuchtung und Beschilderung. ck