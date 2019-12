Essen auf dem Herd löst Einsatz der Feuerwehr aus

Feuerwehreinsatz an der Diepholzer Möldersstraße: Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Diepholz gaben schon kurz nach Eintreffen am Einsatzort Entwarnung.

Essen auf dem Herd hat in Diepholz einen Fehlalarm ausgelöst. Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort und gaben schnell Entwarnung.

Diepholz - In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus brutzelten Kartoffeln in einem Kochtopf auf einem eingeschalteten Herd. Der Rauchmelder löste aus - und rief die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Diepholz auf den Plan.

Hatte die Feuerwehr- und Rettungsleitstelle des Landkreises Diepholz zunächst in der Alarmierung auf eine oder mehrere Personen hingewiesen, die sich in der Wohnung befinden sollten, bewahrheitete sich diese Annahme vor Ort nicht.

Ortsbrandmeister Björn Höffken, der den Einsatz leitete: „Wir sind unter schwerem Atemschutz in das Haus zum Schnellangriff vorgedrungen, trafen dann in der Wohnung aber keine Personen an.“

Die Einsatzkräfte schalteten den Herd aus, schafften das Essen ins Freie und belüfteten Wohnung und Hausflur.

Laut Höffken waren an die 40 Einsatzkräfte zu dem Einsatz ausgerückt; zusätzlich Beamte der Polizei und des Rettungsdienstes.