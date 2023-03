Erst die Arbeit, dann das Grillen

Von: Jan Könemann

Vom Kofferraum in den Container: Die gefüllten Müllsacke wurden in einem Container am Bauhof gesammelt. © Könemann, Jan

120 freiwillige Helfer beteiligen sich an der Müllsammelaktion in Diepholz. Zum Abschluss gibt es eine Stärkung auf dem Bauhof.

Diepholz – Die Kreisstadt ist wieder sauber, jedenfalls sauberer als vor dem Wochenende. Das lag an ungefähr 120 freiwilligen Helfern, die sich am Samstag an der gemeinschaftlichen Müllsammelaktion der Stadt beteiligt haben. Insgesamt sammelten die Diepholzer knapp zehn Kubikmeter Müll. Im Anschluss an die Arbeit lud der Bauhof der Stadt Diepholz alle Helferinnen und Helfer noch zu einem gemeinsamen Grillen auf das Gelände an der Strothestraße ein.

„Diese Abschlussaktion ist natürlich besonders toll. Gerade jetzt auch das erste Mal wieder nach Corona“, meinte der Leiter für Tiefbau und Grünflächen der Stadt Diepholz, Andreas Hehmann. Die insgesamt 120 freiwilligen Helfer seien „schon eine ganze Menge“ und vergleichbar mit den Zahlen aus den vergangenen Jahren. Insgesamt seien rund 150 Müllsäcke gefüllt und zum Container beim Bauhof gebracht worden, teilte Hehmann mit.

Gesammelt wurde unter anderem im Müntepark, an der Bahnhofstraße, an der Hindenburgstraße und rund um das Rathausgebäude. Neben vielen Privatpersonen beteiligten sich auch wieder die Jugendfeuerwehr und die Kinderfeuerwehr der Stadt Diepholz. Die Jugendlichen waren mit insgesamt 27 Freiwilligen die größte Gruppe. Auch Bürgermeister Florian Marré beteiligte sich an der Aktion. Zusammen mit seinen Kindern drehte er gleich zwei Runden und kam anschließend auch zum gemeinschaftlichen Grillen beim Bauhof.

Die Jugendfeuerwehr sei schon seit Jahren dabei, berichtete Betreuerin Carolin Pieper. „Die Kinder haben immer sehr viel Spaß bei der Aktion“. Neben den üblichen Kleinstabfällen sei der Fund von Schreckschusspatronen am außergewöhnlichsten gewesen.

Nach der Arbeit kommt die Stärkung: Jede Menge los beim gemeinschaftlichen Abschlussgrillen auf dem Gelände des Bauhofes. © Könemann

Eine weitere erwähnenswerte Besonderheit gab außerdem: „Wir haben beim Müllsammeln jemanden gesehen, der eine Dose aus dem Fenster seines fahrenden Autos geworfen hat. Da fällt einem nichts mehr zu ein“, erzählte ein weiterer Betreuer der Jugendfeuerwehr.

Der partizipative Nachbarschaftstreff des Vereins Eleganz Bildungsplattform war ebenfalls mit einer großen Gruppe Freiwilliger aktiv. Sie säuberten den Bereich rund um das Rathaus. Dabei wurden so viele Abfälle gesammelt, dass die Müllsäcke den Kofferraum eines Autos komplett füllte.

Zigarettenstummel und Papierabfälle seien in diesem Jahr mit Abstand am meisten gesammelt worden, berichtete Hehmann bei der Abschlussveranstaltung. Zu dieser wurde ein Pavillon mit Bänken und Tischen aufgestellt. Mitarbeiter des Bauhofes hatten für die freiwilligen Helferinnen und Helfer gegrillt. Neben der klassischen Bratwurst gab es auch sowohl vegetarische als auch vegane Alternativen.

Voller Einsatz der Jugendfeuerwehr. © Könemann, Jan