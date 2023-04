Ein Leben ohne Stromrechnung?

Von: Sven Reckmann

Rund 120 Zuhörer hatte der erste von vier Fachvorträgen, die die Kreissparkasse Diepholz zum Thema Energiekosten anbietet. © Reckmann

„Energiekosten senken“ - unter dieser Überschrift bietet die Kreissparkasse Diepholz vier kostenlose Vortragsveranstaltungen an. Jetzt war Auftakt zu dieser Reihe in Diepholz.

Diepholz – Die Energiewende ist eines der meist diskutierten Themen im Lande derzeit. „Energiekosten senken!“ – unter dieser Überschrift bietet die Kreissparkasse Grafschaft Diepholz bis Anfang Juli vier öffentliche Fachvorträge an, die sich um Themen wie Wärmepumpen, Photovoltaik oder E-Mobilität drehen.

Jetzt startete die Reihe in der Sparkassen-Hauptstelle in Diepholz. Regionaldirektor Bernd Ufferhardt begrüßte dazu knapp 120 Zuhörer. Die Referenten des Abends: Alois und Tobias Koop-Brinkmann aus der Geschäftsführung des Handwerksunternehmens Koop-Brinkmann aus Drebber, das mit insgesamt 300 Mitarbeitern unter anderem in den Bereichen Solar, Elektro, Heizung und Kälte tätig ist.

Die Ausgangslage: Ab Januar 2024 soll jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Ist das überhaupt möglich? Was heißt das in der Praxis?

Nach einem Überblick über die verschiedenen Energieträger und Heizarten legten die Referenten den Schwerpunkt auf die Wärmepumpen, die technisch sehr ausgereift und im Neubau „weitgehend alternativlos“ sei und erläuterten deren Funktionsweise.

Die beiden Referenten stellten zudem die Funktion von Batteriespeichern vor sowie von Cloudspeichern. Diese ermöglichen es, die Wärmepumpe sowohl im Sommer als auch auch im Winter zu betreiben.

„Die ganzheitliche Energielösung“ – so war der Vortrag überschrieben, und was er darunter versteht, fasste Alois Koop-Brinkmann so zusammen:

„Wir haben heute die Möglichkeit, mit einer Wärmepumpe mit Batteriespeicher und Cloud und PV-Anlage unsere von uns selbst benötigte Energie selbst herzustellen. Das ist, was es sexy macht. Und das ist das, was wir unter Energiewende verstehen.“

Weder bei Öl-, Pellet- oder Gas-Lösungen sei es möglich, die Energie selbst herzustellen.

Alois und Tobias Koop-Brinkmann (r.) waren die Referenten des Abends. © Reckmann, Sven

Wobei schnell das Thema „Geld“ erreicht war. Georg Türke, Heizungsbauer aus Diepholz mit jahrzehntelanger Erfahrung, im Publikum gab die Kosten zu bedenken: „Viele können sich das einfach nicht leisten.“

Alois Koop-Brinkmann musste das einräumen, eine Wärmepumpe bezifferte er „grob geschätzt“ mit 25 000 Euro, die oben angesprochene Komplettlösung könne durchaus mit 40 000 bis 50 000 Euro zu Buche schlagen.

„Eine Heidenkohle“, räumte Koop-Brinkmann ein. „Doch sobald die Finanzierung bedient ist, haben Sie unter dem Strich so gut wie keine Energiekosten mehr.“ Er gab zu bedenken, dass auch der bisherige Weg alles andere als kostenlos ist: „Strom, Heizung, Kraftstoff – wir geben ohne mit der Wimper zu zucken jeden Monat hunderte Euro für Energie aus.“

Es gab viele interessierte Nachfragen aus dem Publikum, beispielsweise bezüglich der Technik und den baulichen Voraussetzungen, sodass der ursprünglich für eine Stunde angesetzte Vortrag mit rund 90 Minuten deutlich länger ausfiel.

Das Thema Energiewende dürfte auch in Zukunft noch reichlich Diskussionsstoff bieten.

