„Eine beeindruckend ungewöhnliche Frau“

Neben dem großen Porträt Frieda Duensings hielt Prof. Dr. Heike Flessner (Mitte) einen Vortrag über das Leben der in Diepholz geborenen Wegbereiterin der Jugendfürsorge. Rechts: Die Diepholzer Gleichstellungsbeauftragte Rosl Kurella, links Cornelia Klaus, Vorsitzende des Landesfrauenrates Niedersachsen bei der Auftaktveranstaltung „Frauenort“ im Stadtteilhaus an der Moorstraße.

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Jugendämter und andere Einrichtungen der Jugendfürsorge sind heute selbstverständlich. Ende des 19. Jahrhunderts in der Zeit der Industrialisierung – mit Kinderarbeit, Kindesmisshandlung, Jugendkriminalität und Verwahrlosung – schuf Frieda Duensing die Grundlagen dafür. Die 1864 in Diepholz geborene Lehrerin und Juristin gilt als Wegbereiterin der Jugendfürsorge – und das in einem zu ihrer Zeit männlich geprägten Umfeld mit für Frauen eingeschränkten Bildungsmöglichkeiten. Im Rahmen der Initiative „Frauenorte Niedersachsen“ wird Frieda Duensings Leben und Wirken nun einer breiteren Öffentlichkeit bekannter gemacht.

Diepholz ist damit der 32. „Frauenort“ in Niedersachsen, in dem Frauengeschichte sichtbar wird. So können Interessierte hier einen Stadtspaziergang auf den Spuren Frieda Duensings unternehmen. Er startet an ihrem Geburtshaus Lange Straße 35 (ein Fachwerkgebäude gegenüber vom Schloss) und führt weiter zu ihrer damaligen Schule neben der St.-Nicolai-Kirche. Weitere Stationen, die in Verbindung mit Duensings Werk stehen, sind Amtsgericht im Schloss, das Jugendamt an der Prinzhornstraße und das Diepholzer Stadtteilhaus an der Moorstraße 6, wo städtische Jugendarbeit praktisch umgesetzt wird.

In diesem neuen Gebäude fand gestern Vormittag die Auftaktveranstaltung für den 32. „Frauenort Niedersachsen“ statt. Bürgermeister Dr. Thomas Schulze begrüßte dazu vorwiegend weibliche Gäste aus dem öffentlichen Leben: „Frieda Duensing ist ein Kind unserer Stadt und eine ungewöhnliche Frau ihrer Zeit“, meinte er.

+ Ein Schild mit dem Lebenslauf Frieda Duensings enthüllten Bürgermeister Dr. Thomas Schulze und Gleichstellungsbeauftragte Rosl Kurella am Stadtteilhaus an der Moorstraße. © Jansen

Die Initiative, dass sich Diepholz bei „Frauenort“ – eine Aktion des Landesfrauenrates Niedersachsen – bewirbt, kam von der städtischen Gleichstellungsbeauftragten Rosl Kurella. Sie sei von Tatkraft, Ehrgeiz und Ausdauer Duensings fasziniert, sagte Kurella bei der Auftaktveranstaltung. Sie dankte ihrer Mitstreiterin, der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises Diepholz, Christina Runge, dem Heimatverein Diepholz, der die Stadtführungen betreut, und dem Diepholzer Historiker Wilfried Gerke, der Informationen für den ausführlichen Flyer geliefert hatte.

Einfluss auf soziale Arbeit

Cornelia Klaus, Vorsitzende des Landesfrauenrates Niedersachsen, stellte ihre Organisation vor - ein frauenpolitisches Netzwerk sowie ein überparteilicher und überkonfessioneller Dachverband, der sich für die Gleichstellung von Frauen und Männern engagiert.

Frieda Duensing habe einen bis heute sichtbaren Einfluss auf die soziale Arbeit, sagte Klaus. Das Leben Frieda Duensings in Detail und mit wissenschaftlichem Hintergrund beleuchtete Professor Dr. Heike Flessner von der Universität Oldenburg in ihrem halbstündigen Vortrag. Die Erziehungswissenschaftlerin bezeichnete Frieda Duensing als „eine beeindruckend ungewöhnliche Frau“. Das Elend von Kindern habe sie in ihrer Zeit als Lehrerin kennengelernt und im „exklusiv männlich besetzten Terrain“ Jura studiert. Ihre Lebensleistung sei vielgestaltig, der Schutz von Kindern – unter anderem vor der Misshandlung durch Eltern – sei der Schwerpunkt ihres Handelns gewesen.