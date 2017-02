„Diepholz bei Ebay“: Zwischenbilanz in Berlin

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Eines hat Diepholz schon gewonnen: Bundesweite Bekanntheit. Der gemeinsame Online-Marktplatz von 33 Einzelhändlern „Diepholz bei Ebay“ ist Thema bei Veranstaltungen von Politik, Handelsverbänden und anderen Institutionen.

Der Diepholzer Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann ist als Referent und Diskussionsteilnehmer gefragt. Doch hat sich „Diepholz bei Ebay“ auch schon umsatztechnisch für die teilnehmenden Händler der Kreisstadt bezahlt gemacht?

„Insgesamt positiv“, fasst Öhlmann den Stand des seit November freigeschalteten Online-Marktplatzes „Diepholz bei Ebay“ zusammen, auf dem die teilnehmenden Händler ausgewählte Waren im Internet anbieten. Konkrete Zahlen zu dem Pilotprojekt wolle Ebay am 29. März bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Handelsverband Deutschland (HDE) unter dem Titel „Lokal und digital“ in Berlin bekanntgeben. Dann werde eine Zwischenbilanz gezogen.

Diepholz hatte die Unterstützung durch den Onlinemarkt-Riesen Ebay bei einem deutschlandweiten Wettbewerb im Sommer 2016 gewonnen. Zu dem Gewinn gehört auch eine umfassende Information der teilnehmenden Einzelhändler – in technischen wie in rechtlichen Fragen.

Die Zahl der Diepholzer Händler, die bei dem gemeinsamen Online-Marktplatz mitmachen, ist seit dem Start von 29 auf 33 gestiegen. Dabei ist „Innenstadt“ weit gefasst und geht über den Bereich der Langen Straße hinaus. Ein teilnehmender Modelleisenbahn-Shop hat seine Adresse sogar in Hüde.

Die meisten der auf „Diepholz bei Ebay“ vertretenen Unternehmen sind offensichtlich engagiert und präsentieren im Internet ein attraktives Angebot, das ihnen zusätzliche Einnahmen und neue Kunden bringen soll.

Einige der 33 Online-Plattformen auf der gemeinsamen Seite sind jedoch nicht in Betrieb („Der Inhaber dieses Ebay-Shops ist zurzeit abwesend“).

Bemerkenswert ist auch, dass der derzeitige „Händler der Woche“ – das Modegeschäft Bellas Boutique“ – in seinem stationären Laden an der Langen Straße 10 in Diepholz in diesen Tagen „Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe“ hat. Für eine Stellungnahme waren die Inhaber gestern nicht zu erreichen.

Insgesamt sehen Fachleute in der Verknüpfung von Verkauf im Laden und im Internet eine Chance für Einzelhändler in den kränkelnden Innenstädten.

Das ist auch Tenor in Podiumsdiskussionen, bei denen der Diepholzer Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann über das Pilotprojekt „Diepholz bei Ebay“ und Erfahrungen damit informiert. So war er beispielsweise kürzlich im Saarland bei einer Veranstaltung der Grünen („Neue Wege für lebendige Ortskerne“) in Saarlouis auf dem Podium. In der „Lebensmittelzeitung“ (Ausgabe vom 3. Februar) ist „Diepholz bei Ebay“ ebenfalls Thema – ebenso in der Fachzeitschrift „Acquisa“.

Am 15. März ist Bernd Öhlmann einer der Referenten bei der zweiten Fachtagung „Stadt und Handel – Allianz für Innenstädte“, zu der der Deutsche Städte- und Gemeindebundund der Handelsverband Deutschland (HDE) als „Allianz für Innenstädte“ gemeinsam einladen. Zielgruppe der Veranstaltung im Technischen Rathaus Oldenburg sind Stadtplaner, Architekten, Wirtschaftsförderer, Händler, Expansionsmanager und andere Akteure in der Nahversorgung.