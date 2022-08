Diepholz: Dorfrock hören und Frauen helfen

Von: Carsten Sander

Um von Altersarmut bedrohten oder betroffenen „kleine Momente der Freude“ schenken zu können, wirbt Petra Bultmann für die Benefizveranstaltung am Sonntag mit Dorfrock. © Sander

Der Zonta-Förderverein Diepholz/Vechta stellt sein neues Projekt „Lichtblicke“ vor. Das Ziel ist es, in Altersarmut geratenen Frauen „kleine Momente der Freude“ zu schenken. Ein Benefizkonzert am Sonntag in soll helfen, den „Lichtblicken“ Strahlkraft zu verleihen.

Diepholz – Dass das Dunkel, in das Petra Bultmann und ihre Mitstreiterinnen Lichtblicke werfen wollen, groß ist, steht außer Frage. Denn es geht um von Altersarmut betroffene Frauen. Ihnen in Momenten des Lebens, bei kleinen oder auch mal größeren Wünschen und Notwendigkeiten zu helfen, das ist das Ziel eines Projekts, dem der „Förderverein Zonta International Diepholz/Vechta“ den Namen „Lichtblicke“ gegeben hat. Aber: „Lichtblicke“ ist noch ganz neu, es fehlt gewissermaßen noch die Power, um schon strahlen zu können. Mit einem Benefizkonzert am Sonntag, 28. August, im Gasthaus Castendiek in St. Hülfe will der Zonta-Förderverein Diepholz/Vechta, dessen Vorsitzende Petra Bultmann ist, auf seine Arbeit und das Projekt aufmerksam machen, hofft zudem mittels der Eintrittsgelder möglichst vieler Gäste auf einen guten finanziellen Anschub für die „Lichtblicke“.

Die Band Dorfrock aus Aschen spielt ab 11 Uhr – also zur besten Frühschoppenzeit – bei Castendiek, stellt sich damit in den Dienst einer Sache, die Petra Bultmann und den 38 Frauen des Vereins am Herzen liegt. Denn „Lichtblicke“ ist eine Hilfe, die ganz exakt auf die großen und kleinen Alltagsnöte von Frauen zielt. Von Frauen, die sich manches nicht leisten können, was sie sich aber leisten können sollten, sagt Petra Bultmann: „Da geht es um eine Fahrkarte, um die Kinder und Enkel besuchen zu können. Um einen Friseurbesuch, vielleicht auch mal um einen Abend im Theater, um eine neue Brille.“ Für viele sind das Selbstverständlichkeiten. Aber nicht für in Altersarmut geratene Frauen.

Die Hilfe des Zonta-Fördervereins Diepholz/Vechta setzt dort an, doch weil das Projekt eben noch ganz frisch ist, muss erstmal ein Netzwerk erstellt werden. Denn um unterstützen zu können, müssen auch die gefunden werden, die Unterstützung benötigen. Petra Bultmann erklärt, dass Zonta den Kontakt zu sozialen und caritativen Einrichtungen sucht. Kirche, Seniorenheime, Diakonie, Caritas, Frauenhäuser – im Grunde die, „die die Nähe haben zu den Menschen. Da darf sich jeder an uns wenden.“ Die Hilfe geschieht dann – und das ist wichtig – ganz diskret. Denn, so Bultmann: „Frauen sind oft zu verschämt, um um Hilfe zu bitten und sie anzunehmen.“

Deshalb sei es so wichtig, Frauen, die von Altersarmut betroffen oder bedroht sind, nicht aus dem Blick zu verlieren. „Es ist nötig“, sagt Petra Bultmann. Zur Verdeutlichung: Frauen beziehen in Deutschland im Durchschnitt 46 Prozent weniger Rente als Männer. Und laut einer Studie des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend ist in Deutschland jeder fünfte Mensch über 80 Jahren (22,4 Prozent) von Armut betroffen. Bei den hochbetagten Frauen liege der Anteil sogar noch um mehr als neun Prozentpunkte höher als bei den Männern. Der Förderverein Diepholz/Vechta der weltweiten Organisation Zonta International wird daran zwar auch nichts ändern können, doch mit Aktionen wie dem Benefizkonzert am Sonntag soll es möglich gemacht werden, „kleine Momente der Freude“ zu schenken, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Eintrittskarten für das Dorfrock-Konzert am Sonntag gibt es noch für zwölf Euro (ermäßigt acht Euro) im Vorverkauf in den Buchhandlungen Schüttert in Diepholz oder Lesezeichen in Vechta sowie natürlich für Kurzentschlossene an der Tageskasse. Und wer Lust hat, sich im Förderverein Diepholz/Vechta für die regionale und weltweite Arbeit von Zonta zu engagieren, ist bei Petra Bultmann jederzeit herzlich willkommen: „Wir als Förderverein Diepholz/Vechta möchten natürlich wachsen und freuen uns über jedes Fördermitglied.“ Schon mit 50 Euro Jahresbeitrag könne jede Frau anderen Frauen helfen.