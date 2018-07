Diepholzer Firma in niedersächsischen Aktienindex „NISAX20“ aufgenommen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Volkswagen gehört dazu, TUI, Continental, die Berentzen-Gruppe, die Hannover Rück – und jetzt auch die Aktiengesellschaft Artec Technologies aus Diepholz. Der Produzent von Software und Systemlösungen für Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und anderen Daten wurde neu in den niedersächsischen Aktienindex „NISAX20“ der Norddeutschen Landesbank aufgenommen.

„Für uns kam die Aufnahme in den Aktienindex völlig überraschend“, sagte Thomas Hoffmann, Vorstand der Artec Technologies AG, die ihren Sitz in der Diepholzer Innenstadt an der Mühlenstraße hat. Kaufen könne man sich dafür nichts, aber für das Image sei die Aufnahme sehr gut, meinte er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die wirtschaftliche Entwicklung von 20 börsennotierten Unternehmen aus Niedersachsen wird im NISAX20 dargestellt. „Nachdem die Bremer Kreditbank AG 100 Prozent der Anteile an der Oldenburgischen Landesbank AG (OLB) übernommen hatte, wurden die bislang im NISAX20 geführten Papiere aus dem niedersächsischen Index herausgenommen und machten damit Platz für einen neuen Titel. Aufgenommen werden die nach der Marktkapitalisierung größten niedersächsischen Unternehmen. Die Artec Technologies AG aus Diepholz wurde anhand dieses Kriteriums als Nachfolger ausgewählt“, erklärte die Norddeutsche Landesbank.

Die Diepholzer Aktiengesellschaft Artec Technologies, die 2008 an die Börse ging, hat laut „boerse-online.de“ ein Marktkapital von 11,76 Millionen Euro.

Artec Technologies produziert mit 25 Mitarbeitern in Diepholz und Bremen spezielle Computersoftware und -systeme. Damit können Unternehmen und Behörden beispielsweise in hunderten von Fernseh- und Radiosendern sowie im Internet automatisch nach einem Schlagwort suchen – wie nach der Erwähnung ihres Firmennamens oder einer Person. Das System von Artec Technologies kann die gesuchten Schlagworte in den unterschiedlichsten Medien entdecken und dann auflisten – egal, ob der Begriff zu lesen ist oder gesprochen wird.

Ähnlich funktioniert auch eine Gesichtserkennung und Entdeckung von Verdächtigen in Fernsehberichten oder auf Handy-Videos, die Bürger nach einem öffentlichen Aufruf bei der Polizei oder anderen Behörden eingereicht haben – wie nach der Randale beim G20-Gipfel 2017 in Hamburg.

Sicherheitsbehörden im deutschsprachigen Raum nutzen laut Thomas Hoffmann diese und weitere Entwicklungen des Diepholzer Unternehmens, die eine Vielzahl von privaten und staatlichen Anwendungsmöglichkeiten haben.

So können mit dem Artec-System „Xentaurix“ auch identische oder ähnliche Sendeinhalte in TV und Radio gefunden und somit mögliche Urheberrechtsverstöße entdeckt werden.

Auch die schnelle Analyse des Zuschauerverhaltens bei Fernsehsendungen ist im Artec-Angebot. Zum Beispiel kann damit sekundengenau erkannt werden, wann Zuschauer von einem Sender zum anderen gewechselt haben. Dabei werden diejenigen Zuschauer erfasst, die am Verfahren zur Ermittlung der offiziellen Quoten teilnehmen.

Ein zweiter Produktbereich der Firma sind Videoüberwachungssysteme unter dem Markennamen „Multieye“ mit hoher Bildauflösung.

Kunden kommen aus der ganzen Welt

Mit ihren Programmen und kompletten Systemlösungen, die Artec Technologies Unternehmen und Behörden auch zur Miete anbietet, ist die Diepholzer Firma, die Diplom-Ingenieur Ingo Hoffmann und Kaufmann Thomas Hoffmann leiten, seit Jahren erfolgreich. Die Kunden kommen aus der ganzen Welt.

Allerdings gab es im Wachstum auch „Dellen“. So verzeichnete das Unternehmen 2017 einen Verlust von 800 000 Euro. „Das waren Entwicklungskosten“, erklärte Thomas Hoffmann. Für dieses Jahr wird wieder ein Plus angepeilt.

Für die Zukunft plant die 2000 gegründete Artec Technologies nicht nur die Weiterentwicklung ihres Angebotes. Neu ist ein Dienst für Verlags- und Medienhäuser, die dadurch im Internet spezielle Info-Videos und andere Nachrichten anbieten können, für die sich Nutzer interessieren und für diesen Vorsprung bezahlen. Ein großer deutscher Verlag habe laut Thomas Hoffmann bereits dieses System.

Auch künstliche Intelligenz ein Thema

Auch künstliche Intelligenz ist für das Diepholzer Unternehmen ein Thema. Ziel: Bestimmte Daten aus Internet und anderen Medien je nach Interesse des Kunden automatisch zu erfassen, zu analysieren und Empfehlungen zu geben – beispielsweise für den Kauf oder Verkauf bestimmter Aktien.

In Daten und deren Analyse sieht Thomas Hofmann die Zukunft: „Daten sind das neue Öl.“

Der NISAX20 wurde von der Norddeutschen Landesbank.

Im Jahr 2002 mit einem Stand von 1 000 Punkten ins Leben gerufen. Seitdem wird der Regionalindex an jedem Börsentag minütlich berechnet. „Sein bisheriges Allzeithoch von 6 546,45 Punkten erreichte der NISAX20 am 22. Mai 2018. Aufgenommen werden die nach der Marktkapitalisierung größten niedersächsischen Unternehmen“, so die Norddeutsche Landesbank.

Aus Diepholzer Bankenkreisen war zu hören, dass der regionale Index „NISAX20“ im Wertpapiergeschäft eine untergeordnete Rolle spielt und selbst vielen Bankern unbekannt ist.