Das gewaltige Comeback des Appletree

Von: Carsten Sander

Teilen

Mit ihrem Elektro-Hip-Hop hatte Noga Erez aus Israel das Appletree-Publikum schnell im Griff. „Seid ihr gar nicht müde?“, fragte sie. Nee, wieso auch? © Martin Hefkaluk

Corona-Pause? Na und! Das Appletree Garden Festival hat sich mit voller Kraft und Qualität zurückgemeldet. Festival-Chef David Binnewies zieht eine zufriedene Bilanz - auch weil das „Tiefe Holz“ eine Bereicherung war und das Cashless-System alles in allem gut funktioniert habe.

Diepholz – Es war der Samstagabend, auf der Großen Bühne performte gerade in Noga Erez eine der bekannteren Künstlerinnen des Appletree Garden Festivals, als David Binnewies sich das Ganze aus dem ersten Stock des kleinen Technikturms anschaute. Der Blick ging über die Menschenmenge, die begeistert tanzte, als Noga Erez „End of the road“ und „Nails“ von der Bühne schmetterte. Binnewies, Chef des Festivals, konnte in diesem Moment zufrieden feststellen: Eigentlich alles wie immer.

Appletree-Chef David Binnewies erlebte eine „streckenweise euphorische“ Stimmung. © Martin Hefkaluk

Das Appletree befand sich in dem Moment schon auf der Zielgeraden. Mehr als 50 Acts waren rum, sechs standen noch aus, aber das Publikum ging mit, als wäre das Festival auf Lüdersbusch in Diepholz gerade erst gestartet. „Seid ihr gar nicht müde?“, fragte Noga Erez. Nein, waren sie nicht. Und Binnewies durfte später bilanzieren, dass das Appletree durch die drei Jahre Corona-Pause seine Energie nicht verloren hat. „Das Publikum war einfach mega-positiv eingestellt und hat das Programm super angenommen“, sagte er: „Man hatte fast den Eindruck, als hätte es die lange Unterbrechung gar nicht gegeben.“

Von 2019 an hatte das Appletree – die Mini-Ausgabe in 2021 mal außer Acht gelassen – aussetzen müssen. Doch es ist zum 20. Geburtstag gewaltig zurückgekommen. Von Donnerstag bis Sonntagmorgen feierten 6 000 Besucher in dem einmaligen Setting aus Wald, Musik, Show, Illumination und Freundlichkeit ein Fest, von dem viele sagen, dass man es so nur beim Appletree feiern kann. Als „streckenweise euphorisch“ habe er die Stimmung empfunden, erklärte Binnewies. Damit lag er nicht falsch.

Das „Tiefe Holz“: Hier wurde Licht gegen Atmosphäre getauscht. Es war die Party-Location schlechthin. © Martin Hefkaluk

„Klar positiv“ falle deshalb die Bilanz aus Veranstaltersicht aus, meint der Mitbegründer. Das bezieht auch die beiden großen Neuerungen des Festivals mit ein. Erstens: das Cashless-System. Dass zum ersten Mal nur bargeldlos und mit einem Chip am Armbändchen bezahlt werden durfte, hatte im Vorfeld Sorgen gemacht. Abgesehen von kleinen Ärgernissen bei der Pfandrückgabe hat aber alles funktioniert. Binnewies: „Es gibt Risiken bei so etwas. Aber unsere Befürchtungen haben sich nicht bestätigt.“ Das Wlan stand, die Verbindungen funktionierten. Was allerdings noch aussteht, ist die Rückbuchung von Restbeträgen, die jeder Gast individuell zu Hause beantragen muss. Funktioniert das nicht, fällt es auf das Appletree zurück. Doch Binnewies ist sich sicher: „Da gibt es keine erwartbaren Probleme.“

Der Weg zur Bühne „Tiefes Holz“ bot fantastische Lichtspielereien. © Martin Hefkaluk

Als goldrichtig erwies sich die Idee, mit der Bühne „Tiefes Holz“ eine weitere Location und Dancearea etwas tiefer im Wald zu installieren. Dort lief nachts im schwach beleuchteten Dunkel der Bäume die Party, bis die ersten Sonnenstrahlen die Atmosphäre zerstörten. „Tiefes Holz“, das war schon am ersten Abend klar, ist super angenommen worden von den Besuchern. „Wir wollten einen elektronischen Dancefloor schaffen, um unser Spektrum zu erweitern. Das hat so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt hatten“, meint Binnewies: „Das Konzept ist voll aufgegangen.“

Wie das von 400 ehrenamtlichen Mitarbeitern getragene Appletree überhaupt nichts an Attraktivität und Beliebtheit eingebüßt hat. Der Grundgedanke, auf eher unbekannte Künstler statt auf prominente Headliner zu setzen, ist immer noch der richtige. Um das zu erkennen, musste man nur auf das Infield vor den Bühnen schauen.

„Überhaupt kein Mainstream - das mag ich“ Als „streckenweise euphorisch“ habe er die Stimmung bei den Besuchern des Appletree wahrgenommen, sagt Veranstalter David Binnewies. Und was sagen die Besucher? Fünf Urteile über das Appletree 2022: Niko Goll aus Oldenburg: „Ich war neulich auf dem Watt en Schlick, aber hier ist es definitiv besser. Man kennt zwar die meisten Bands nicht, aber hinterher fühlt sich man sich von der Musik wie beschenkt. Es ist einfach Wahnsinn, was die Veranstalter hier immer wieder an Bands ranholen. Die spielen erst hier – und nächstes Jahr dann auf den größeren Festivals. Das Appletree ist wie ein Sprungbrett.“ Jan aus Osnabrück: „Mir gefällt die lockere Atmosphäre des Festivals und das kleine überschaubare Gelände, das sehr herzlich dekoriert ist. Und musikalisch sind echte Überraschungen dabei – die eine oder andere Band landet jetzt sicher auf meiner Playlist.“ Lena aus Eichstätt: „Es sind tolle Menschen hier auf dem Appletree, und das Gelände ist einfach geil. Eine tolle Deko. Zudem eine starke Auswahl an Bands, sehr individuell, da ist überhaupt kein Mainstream dabei. Das mag ich.“ Brigitta Mejer-Varnhorn aus Diepholz: „Es ist meine Appletree-Premiere, und ich bin begeistert von der familiären Atmosphäre. Es ist alles so gechillt und friedlich, niemand pöbelt rum. Und die Deko: einfach toll gemacht. Die Musik ist gemischt, nicht alles mein Geschmack.“ Marleen aus Hamburg: „Ich mag die kurzen Wege auf dem Appletree und die gute Mischung im Musikprogramm. Ich komme gerne wieder.“ csa

Die zweite Nacht, der dritte Tag: So bunt ist das Appletree Garden Festival! Fotostrecke ansehen

Volle Ladung Musik und Fun beim Appletree - der zweite Tag in Bildern Fotostrecke ansehen

Das Appletree Garden Festival in Diepholz ist gestartet! Fotostrecke ansehen