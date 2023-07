Eine Ära endet: Eberhard Jansen geht nach fast 33 Jahren beim Diepholzer Kreisblatt in den Ruhestand

+ © Vielhauer Neu-Ruheständler Eberhard Jansen mit Frau Heike (mit Blumen) mit (vordere Reihe v.l.) Chefredakteur Hans Willms, Geschäftsführer Henning Schröder, Herausgeber Reinald Schröder und Redaktionsleiter Carsten Sander – eingerahmt vom Team aus den Redaktionen Diepholz und Sulingen. © Vielhauer

Eine Ära geht zu Ende: Nach fast 33 Jahren beim Diepholzer Kreisblatt geht Eberhard Jansen in den Ruhestand. In dieser Zeit hat der Chefreporter und langjährige Redaktionsleiter in Diepholz so gut wie jeden Stein in der Kreisstadt für eine gute Geschichte umgedreht.

Diepholz – Das Diepholzer Kreisblatt ohne Eberhard Jansen? Für viele in der Kreisstadt sicherlich kaum vorstellbar. Und doch: Nach 32 Jahren und acht Monaten wechselt der Chefreporter und langjährige Redaktionsleiter in den Ruhestand. Eine Ära geht damit zu Ende.

Wie viele Aufmacher Eberhard Jansen in mehr als drei Jahrzehnten für die Leser des Diepholzer Kreisblatts recherchiert und geschrieben hat, ist kaum noch zu ermitteln. Allenfalls Schätzungen können angestrengt werden. 7 000 mögen es gewesen sein, vielleicht auch 8 000. Oder noch mehr? Gezählt hat sie tatsächlich niemand. Aber Fakt ist: Über allen stand: „VON EBERHARD JANSEN“. Ein Name, der sich im Lauf der Jahre zu einer Marke entwickelt hat. Am gestrigen Montag stand Eberhard Jansen aber nicht in der Autorenzeile, sondern im Mittelpunkt einer kleinen Feierstunde mit aktuellen und ehemaligen Kollegen und beruflichen Wegbegleitern.

Eberhard Jansen: 32 Jahre und acht Monate beim Diepholzer Kreisblatt

32 Jahre und acht Monate – dafür gelte es zunächst einmal, Danke zu sagen, betonte Hans Willms, Chefredakteur der Mediengruppe Kreiszeitung, in seiner Laudatio auf den Neu-Rentner. „Danke dafür, dass du dich immer aus vollem Herzen und mit großem Engagement für das Diepholzer Kreisblatt eingesetzt und stark gemacht hast. Und Danke dafür, dass du bei der Arbeit stets deine und unsere Leser im Blick gehabt hast, denn unsere Leserinnen und Leser sind unser höchstes Gut.“

Eberhard Jansens Reporter-Revier war immer die Stadt Diepholz, die für ihn zunächst Wahl- und dann richtige Heimat wurde. Nach dem Abitur 1981 am Gymnasium in Letmathe, einem Stadtteil Iserlohns, entdeckte der spätere Journalist zunächst die Welt der Bundeswehr für sich. In zwei Jahren als Zeitsoldat lernte er die Nato-Schule des Heeres in Köln und später auch das Nato-Hauptquartier Mitte in Heidelberg kennen. Dass diese Zeit Spuren hinterlassen hat, zeigt sich nicht nur an Eberhard Jansens großem Interesse an allem, was auf dem Fliegerhorst in Diepholz passiert, sondern mitunter auch an seiner zackigen Begrüßung, wenn er die Redaktionsräume betritt: „Moin, ihr Luschen!“, heißt es dann. Alles Spaß, alles gut gelaunt. Wie überhaupt: Eberhard Jansen und schlechte Laune – die beiden gehen sich irgendwie erfolgreich aus dem Weg.

Nach der Bundeswehr: Kurzes Intermezzo an der Ruhr-Uni

Nach der Bundeswehr folgte ein Studium an der Ruhr-Uni Bochum. Doch das Angebot, der „Westfalenpost“, ein Volontariat beginnen zu können, lockte ihn schnell wieder fort aus dem Hörsaal und rein in die Redaktion. 1984 war das. Und schon 1989 wurde er zum Leiter der Lokalredaktion Letmathe befördert.

Über die damals von Verleger Dirk Ippen ins Leben gerufenen „Neue Letmather Presse“ fand der noch junge, aber schon mit reichlich Erfahrung ausgestattete Redakteur am 1. Dezember 1990 seinen Weg nach Diepholz. Wie gesagt: Wahlheimat.

Fast 33 Jahre später lässt sich aber sagen: Diepholz ist für Eberhard Jansen zur Heimat geworden, hier hat er Wurzeln geschlagen – nicht nur beruflich, auch privat. Ihn innerhalb der Mediengruppe Kreiszeitung als „Mr. Diepholz“ zu bezeichnen, ist bestimmt nicht verkehrt. Das betonte auch Hans Willms: „Ob Kommunalpolitik, Wirtschaft, Einzelhandel, Stadtentwicklung oder auch das vielfältige Vereinsleben – ich glaube, dass Eberhard Jansen in Diepholz so gut wie jeden kennt – und (fast) jeder auch ihn kennt. Ich denke, er wird in den mehr als drei Jahrzehnten so gut wie jeden Stein in Diepholz und umzu umgedreht haben, immer in der Hoffnung, dass sich darunter noch eine Geschichte verbergen könnte.“

Spektuläre Berichterstattung: Die Mumie vom Dachboden in Diepholz

Gefunden hat Eberhard Jansen dabei jede Menge Storys. Wie die „Mumie vom Dachboden“, die nicht nur wegen ihrer bundesweiten Strahlkraft zu den spektakulärsten Geschichten in seinen 392 Monaten beim Diepholzer Kreisblatt zählen dürfte. Sondern auch wegen der Tatsache, dass Eberhard Jansen beim CT und Röntgen des – wie sich herausstellen sollte – Urlaubssouvenirs eines Diepholzer Zahnarztes live dabei sein konnte und quasi die Pfeilspitze im echten Schädel der ansonsten gefälschten Mumie mit entdeckte.

„Ich bin alt – so alt, ich kann noch Schwarz-Weiß-Filme entwickeln“, scherzte der Neu-Ruheständler gestern bei der Feierstunde. In seinen fast 33 Jahren in Diepholz habe sich nicht nur die Technik rasant verändert, sondern auch die Bedeutung der Zeitung. „Heute ist mehr und mehr online angesagt“, sagte Jansen. „Ich habe immer versucht, mit dieser Entwicklung Schritt zu halten. aber ich sehe auch: Die jungen Kollegen können das besser. Das war ein Grund, weshalb ich jetzt die Gelegenheit nutze, die mir eine – inzwischen sehr wahrscheinlich überstandene – Krankheit geboten hat. Ich kann schon mit 61 Jahren in Rente gehen.“

Er gehe nicht im Groll, sagte er. „Der Job hat mir – meistens – viel Spaß gemacht. Ich habe meine Aufgabe schwerpunktmäßig darin gesehen, umfassend und verständlich – aber auch unterhaltend – über die Geschehnisse in Diepholz und Umgebung zu informieren.“

Im Ruhestand: Reisen mit dem Wohnmobil

Und der Blick nach vorne? Für Eberhard Jansen ist er scharf und mit klarer Sicht. Er wird reisen, viel reisen. Seine Ehefrau Heike und er teilen die Begeisterung für kleine und große Trips mit dem eigenen Wohnmobil. Kreuz und quer ist das Paar bereits in den vergangenen Jahren während der Urlaube durch Europa gereist. Jetzt bleibt noch mehr Zeit dafür. Sowie für die Enkelkinder.

Allerdings: Ans Auf-die-faule-Haut legen denkt Eberhard Jansen ganz und gar nicht. Zwar ist er nun offiziell Rentner, dem Diepholzer Kreisblatt bleibt der 61-Jährige aber als freier Autor erhalten und will nach einer längeren und heute beginnenden Verschnaufpause – selbstbestimmt – weiter „Steine in Diepholz umdrehen“.

Lieber Eberhard, die Kolleginnen und Kollegen des Diepholzer Kreisblattes freuen sich auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit in einem anderen Aggregatzustand (von „fest“ zu „frei“), auf spannende Reiseberichte und auf ein zackiges „Moin, ihr Luschen“, wenn du uns mal wieder und hoffentlich nicht zu selten in der Redaktion besuchen kommst!