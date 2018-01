Diepholz bekommt neuen Bürgermeister

Dr. Thomas Schulze sprach am Samstag zum letzten Mal in seiner Funktion als Bürgermeister der Stadt Diepholz beim Neujahrsempfang im Rathaus. Am Schluss der Veranstaltung verkündete er völlig überraschend, dass er zum 31. März sein Amt aufgibt und eine Tätigkeit bei der Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup-Stiftung übernimmt.

© Jansen