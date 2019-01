200 Bäume für den neuen Bürgerwald

Am Groweg entsteht das nächste Wäldchen

+ © Reckmann Der neue Diepholzer Bürgerwald am Groweg im Osten der Stadt nimmt schon Gestalt an. © Reckmann

Diepholz – Von Sven Reckmann. Die Bürgerwälder in Diepholz wachsen weiter – und das nicht nur in die Höhe: In diesem Jahr wird es flächenmäßig einen Zuwachs geben, wie noch nie seit Bestehen der Pflanz-Aktion. Sichtbar wurde dies in den vergangenen Tagen auf dem neuen Bürgerwald-Gelände im Osten der Stadt zwischen dem Groweg und der Bahnstrecke direkt neben der Strothe. Dort pflanzten Mitarbeiter des Bauhofs zahlreiche junge Hainbuchen, Stieleichen, Sandbirken und Ebereschen. „Etwa 200 Bäume stehen da jetzt insgesamt“, berichtete Bürgermeister Florian Marré auf Anfrage unserer Zeitung.