AWG-Geschäftsführer ärgert sich über neues Verpackungsgesetz

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Andreas Nieweler ist enttäuscht. „Die Chance auf ein umfassendes Wertstoffgesetz mit angemessener kommunaler Zuständigkeit als Ansprechpartner für die Bürger wurde vertan“, kommentiert der Geschäftsführer der AWG (Abfall-Wirtschafts-Gesellschaft) das neue Verpackungsgesetz.

Bis heute – 20 Jahre nach Einführung des Gelben Sacks – seien die Ziele, die vom damaligen Umweltminister Töpfer gesteckt worden seien, nicht erreicht. „Der Höhepunkt ist, dass die Wirtschaft sich zukünftig in einer privatwirtschaftlich organisierten ,Zentralen Stelle’ selbst kontrollieren soll“, ärgert sich Nieweler. „Hier wird der Bock zum Gärtner gemacht!“

Die Einführung der Wertstoff-Tonne – seit Jahren im Gespräch und im Landkreis Diepholz bereits in 1500 Haushalten mit Erfolg getestet – rückt damit wieder in weite Ferne. Umfragen hatten ergeben, dass 75 Prozent der Bürger im Landkreis Diepholz genau diese Tonne gerne hätten. Denn darin könnten sie nicht nur Joghurtbecher, Verpackungsfolien und andere Wertstoffe mit dem Grünen Punkt entsorgen, sondern auch sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen – Plastikspielzeug oder -schüsseln zum Beispiel.

+ Steht seit langem im Fokus: Die Wertstofftonne für den Landkreis Diepholz. AWG-Chef Andreas Nieweler möchte sie flächendeckend einführen. © Seidel

„Für eine gemeinsame Wertstofftonne müssten sich die Kommunen mit den dualen Systemen einigen und würden damit Teil einer problematischen Lösung“, sagt Nieweler. Er sieht diese dualen Systeme, hinter denen sich bis zu zwölf Lizenzgeber für Verpackungen verbergen, mehr als kritisch – und verweist auf Gerichtsurteile sowie die Fachpresse.

Verschiedene solcher Lizenzgeber hätten in den vergangenen Jahren „massiv betrogen“, sagt Nieweler. Deshalb habe die Verpackungsordnung in den zwei Jahrzehnten sieben Mal geändert werden müssen. „Ohne dass der Mengenbetrug – zum Beispiel durch Wiegeschein-Handel – bis heute hätte vollständig eingedämmt werden können.“

Private Wirtschaft steht über Bürgerinteresse

Nicht die Interessen der Bürger und der Kommunen, also des Landkreises, würden in dem neuen Gesetz an erster Stelle stehen, „sondern ausschließlich die der privaten Wirtschaft“, ärgert sich der AWG-Chef. Und das in einer Zeit, in der Internet-Bestelldienste – und damit auch Sendungen mit Verpackungen aus Kunststoffen – boomen. „Es gibt heute deutlich mehr Verpackungen, insbesondere aus Kunst- und Verbundstoffen als Anfang der 1990er-Jahre“, so Nieweler. Die Menge sei um 30 Prozent angestiegen. Und: „Es gibt anstatt weniger deutlich mehr Einwegverpackungen.“

+ Alles Plastik – dieser defekte Wäschekorb darf nicht in den gelben Sack, aber in eine Wertstofftonne. Die Einführung dieser Tonne ist mit dem neuen Gesetz noch schwieriger geworden. © Seidel

Geschäfte müssen künftig am Regal auszeichnen, wo Mehrweg-Flaschen stehen. Außerdem wird die Pfandpflicht ausgeweitet, zum Beispiel auf Fruchtsaft-Schorlen. „Die kleinen Korrekturen an der Recyclingquote und den Mehrweganteilen stellen eher kosmetische Ansätze dar“, sagt der AWG-Chef dazu. Die AWG sei massiv enttäuscht von den neuen Regelungen insgesamt und lehne das Gesetz als „rückwärtsgewandt und einseitig privatwirtschaftlich“ ab.

„Ökologisch gesehen wurde eine riesige Chance zu einer zukünftig besseren Wertstoffverwertung vertan.“ Denn eine – eigentlich erforderliche und sinnvolle – Produktverantwortung sei nicht festgeschrieben, so der AWG-Chef. „Es geht letztlich nur um das umsatzrelevante Management von Stoffströmen auf Kosten der Bürger, die ihre Kostenanteile für die erworbenen Verpackungen an der Ladenkasse mit einer völlig intransparenten ,zweiten Abfallgebühr’ bezahlt haben.“ Und: Ökologische Zielsetzungen würden nur eine untergeordnete Rolle spielen.

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa