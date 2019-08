Nach zwölf Jahren wieder Motorsportsport in Diepholz - aber ohne Zuschauer

Diepholz – Es gab wieder Motorsport in der Kreisstadt. Nach zwölfjähriger Abstinenz kehrte der Automobilclub Diepholz (AMC, im ADAC Weser Ems) mit einer Slalom-Veranstaltung zurück auf den Fliegerhorst, wo er bis in die 1990er Jahre das internationale Flugplatzrennen veranstaltet hatte.

Der Neuanfang wurde mit einem Auto-Slalom für jedermann mit Wertung für die Weser-Ems Slalom Meisterschaft gestartet, teilte der AMC Diepholz mit. Hierzu kamen 26 Teilnehmer in sieben Klassen zu je einer Veranstaltung am Vor- und Nachmittag auf den Fliegerhorst.

Die Veranstaltung war intern, also ohne Zuschauer. „Für eine Veranstaltung mit Zuschauern wären die Sicherheitsanforderungen auf dem Fliegerhorst für uns noch zu hoch gewesen“, erklärte AMC-Präsident Horst Vogler im Gespräch mit unserer Zeitung, „wir wollten erstmal ohne anfangen. Es könne aber sein, dass bei einer Wiederholung des Slaloms im nächsten Jahr auch Zuschauer zugelassen werden.

Als Aufgabe mussten die Fahrer einen 700 Meter langen Parcours, der mit etwa 100 Pylonen ausgeflaggt war, in einem Trainings- und zwei Wertungsläufen fehlerfrei und auf Zeit bewältigen. Dabei waren mit Julian Vogler und Daniel Kaspar auch zwei Diepholzer AMC-Clubmitglieder am Start, die das erste Mal in diese ADAC-Sportart schnupperten.

Veranstalter sammeln Pluspunkte bei Fahrern

Die Verantwortlichen des AMC Diepholz und deren Helfer hatten bei der Aufgabenstellung für die Teilnehmer auf eine flüssig fahrbare Hindernisabfolge geachtet, was bei allen Teilnehmern auf viel positive Resonanz stieß, so die Pressemitteilung. So konnte der AMC Diepholz für seine weiteren Veranstaltungen in dieser Sparte gleich eine Menge Pluspunkte bei den Fahrern sammeln.

In einem ersten kurzen Resümee dankte AMC-Präsident Horst Vogler den Teilnehmern für ihr Kommen, dem Fliegerhorst Diepholz für den reibungslosen Genehmigungsablauf durch die Bundeswehr sowie dem Deutschen Roten Kreuz Vechta für ihre kurzfristige Unterstützung und nicht zuletzt den vielen eigenen ehrenamtlichen Helfern des AMC, die bei den hochsommerlichen Temperaturen für einen flüssigen Ablauf sorgten.

Für das kommende Jahr ist für den Monat Mai ein weiterer Automobil-Slalom dieser Art auf dem Fliegerhorst Diepholz geplant. An diesen Veranstaltungen kann jeder teilnehmen, der sich über das Internet eine Lizenz für knapp 20 Euro besorgt und ein ähnlich hohes Startgeld zahlt. Zugelassen sind auch normale Straßenautos.

An dem jüngsten Slalom auf dem Fliegerhorst Diepholz nahmen Fahrer aus dem ganzen norddeutschen Raum teil.