Appletree Garden Festival: „Atmosphäre ist wie Urlaub“

5 .000 Besucher haben wieder Spaß auf Lüdersbusch

+ © Ripking Die Band „Altin Gün“ gestern Abend auf der Bühne des Appletree Garden Festivals. © Ripking

Diepholz - Von Jannick Ripking. Wie in einer fremden, fantasievollen Welt: Wer das Gelände des Appletree Garden Festivals in Diepholz auf Lüdersbusch betritt, muss mit Seifenblasen rechnen, die einem entgegen kommen, bunt geschminkte Menschen passieren den Weg und an jeder Ecke sind farbenfrohe Stände mit Essen und Getränken. Das Appletree feiert in diesem Jahr seinen 18. Geburtstag.