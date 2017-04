Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Vielfältige soziale Arbeit des Vereins Stadtteilladen

+ Die aktuellen Vorstandsmitglieder des Stadtteilladens Moorstraße (von links): Andreas Flug, Doris Eggert, Inge Human und Elke Wilkens sowie der ausgeschiedene Christian Aichinger. - Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Das neue Stadtteilhaus an der Moorstraße mit seinen Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene soll auch über den Diepholzer Stadtteil hinaus interessant und bekannt gemacht werden. Das hat sich der Verein Stadtteilladen als eines von vielen Zielen gesetzt. Mit großem Engagement und auf gesunder finanzieller Basis will der Verein weiterhin eine vielfältige soziale Arbeit in Diepholz leisten. Im Vorstand gab es eine Veränderung.