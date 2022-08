Die Überraschungen auf den Bühnen des Appletree

+ © Martin Hefkaluk Deutsch-Punk ist wieder „in“. Jedenfalls war der Zuspruch für Team Scheisse groß. © Martin Hefkaluk

Italo-Disco-Klänge, Elektrobeats oder Deutsch-Punk – drei Volltreffer bei den Fans

Diepholz – Das Appletree Garden Festival 2022 ist Geschichte. Drei Tage voller Musik sind vorbei – und sie haben manch Überraschung geliefert. Die drei größten:

Mind Enterprises

Wegen einer Verspätung von mehr als 20 Minuten stand der Auftritt von Mind Enterprises als Abschluss des Donnerstags eigentlich unter keinem guten Stern. Dass eine Stunde später einer der besten Auftritte des diesjährigen Festivals hinter dem Publikum lag, hatten wohl nur die wenigsten erwartet. Die Italo-Disco-Klänge des Projekts rund um Andrea Tirone sorgten jedoch schon nach kurzer Zeit für ausgelassene Stimmung. Während der Schweiß von der Decke tropfte wurde auf den knarzigen Dielen des Spiegelzelts ekstatisch getanzt – für die Einen der Einstieg in die Nacht, für die Anderen der perfekte Abschluss eines tollen ersten Festivaltags.

Sophia Kennedy

Tatort: Erneut das Spiegelzelt. Die Bühne bietet mit ihrer bunt verglasten Fassade sicherlich gute Voraussetzungen für besondere Moment, wie der facettenreiche Auftritt von Sophia Kennedy bewies: Zwischen ruhigen Balladen am Klavier, die die vielschichtige Stimme der US-Amerikanerin wunderbar herausstellten, und wuchtigen Elektrobeats mischten sich vereinzelt auch Hip-Hop-Songs, die Assoziationen mit der ebenfalls in Diepholz auftretenden Noga Erez hervorriefen. Eine musikalische Achterbahnfahrt, die sich mit der besonderen Magie der Location zu einem der intensivsten Konzerterlebnisse des Jahres mauserte.

Team Scheisse

Kann man bei Team Scheisse wirklich noch von einer Überraschung sprechen? Immerhin reden wir von der Deutschpunk-Band der Stunde. Dass sie die Songs ihrer gefeierten Platte „Ich habe dir Blumen von der Tanke mitgebracht (jetzt wird geküsst)“ jedoch mit einer solchen Direktheit und Energie auf die Bühne bringen können, ist schlicht beeindruckend. So spielte sich Team Scheiße zusammen mit seinem Publikum in einen Rauschzustand, den es zuvor nur selten auf Lüdersbusch gegeben hat. Ähnlichkeiten zu den Live-Auftritten der britischen Post-Punk-Stars Idles drängen sich dabei auf. Kein Schnick-Schnack, nur klare, kantige Punkmusik, die den Zeitgeist trifft – ob es nun die Liebe zu Hunden oder Kritik an den rechtsextremen Zuständen in der Bundeswehr ist.

Dass diese Musikrichtung beim Appletree Garden Festival in den letzten Jahren eher stiefmütterlich behandelt wurde, hat sich also spätestens jetzt geändert: Die Leute wollen Punk. Oder jedenfalls Team Scheisse. Lewis Wellbrock