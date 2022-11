Die schönsten Diepholzer Vorgärten

Von: Eberhard Jansen

Siegerehrung des Vorgartenwettbewerbs: (von links) Valentin Eckart, Friederike Kellermann, Ricarda Wittnebel, Mika Logemann, Luisa Breuer, Oksana und Eugen Wittich sowie die Stadt-Vertreter Bürgermeister Florian Marré, Andreas Hehmann, Wilhelm Paradiek und Sebastian Dornieden. © Jansen

In einem Wettbewerb hat die Stadt Diepholz die schönsten Vorgärten ausgezeichnet. Die Aktion richtete sich vor allem gegen die weit verbreiteten Schotterflächen, die für Insekten, Vögel und Kleinsäuger keinen Lebensraum bieten.

Diepholz – Bei der Familie Wittnebel in Aschen grünt und blüht es im Vorgarten. Das freut nicht nur Bienen und Schmetterlinge. Die Familie hat die Flächen im ländlichen Stil bepflanzt – und damit jetzt den von der Stadt Diepholz ausgerichteten Vorgartenwettbewerb gewonnen. „Dieser Garten ist eine Bereicherung für den Ort“, sagte Andreas Hehmann, Abteilungsleiter Tiefbau und Grünflächen bei der Stadt Diepholz, während der Siegerehrung am frühen Montagabend im Rathaus. Ricarda und Fred Wittnebel hatten einen Vorteil: Sie konnten den Garten an ihrem Haus Schmiedestraße 3 im Neubaugebiet von Grund auf neu anlegen.

Vorgarten-Wettbewerb: Gewinner 1. Platz (500 Euro): Ricarda und Fred Wittnebel (mit Tochter Friederike Kellermann), Aschen, Schmiedestraße 3.

2. Platz (400 Euro): Oksana und Eugen Wittich, Diepholz, Alte Strothe 8.

3. Platz (300 Euro): Luisa Breuer und Mika Logemann, Diepholz, Goethestraße 1.

4. Platz (50-Euro-Gartencenter-Gutschein): Familie Eckart, Diepholz, Sommerskamp 3.

Die anderen drei ausgezeichneten Teilnehmer gestalteten vorhandene Kies- und Schotterflächen um, denen die Stadt Diepholz – wie auch das Land Niedersachsen – den Kampf angesagt hat. „15 Prozent der Vorgärten in Deutschland sind Schotterflächen“, erklärte Bürgermeister Florian Marré. Diese Flächen bieten für Insekten, Vögel und Kleinsäuger keinen Lebensraum. „Und sie sind nur in den ersten zwei Jahren pflegeleicht“, betonte Andreas Hehmann. Dann bilde sich durch Staub, hineingewehte Blätter und andere Faktoren Humus, auf dem zwischen den Steinen vom Eigentümer unerwünschte Pflanzen wachsen können. Dann sei „Zupfen“ angesagt. Gespritzt werden dürfe auf privaten Gartenflächen nicht.

Anreize zur Neugestaltung schaffen

Mit dem Wettbewerb und anderen Aktionen will die Stadt Diepholz Anreize schaffen, die (Vor-)Gärten nachhaltiger und ökologischer zu gestalten. Teilnehmen konnten alle Diepholzer, die ihren Garten im Zuge des Vorgartenwettbewerbs umgestaltet haben oder deren Garten innerhalb der letzten fünf Jahre entstanden ist. Die Resonanz war bei dieser ersten Auflage überschaubar: Nur fünf Gartenbesitzer machten mit. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurden die vier prämierten Gärten am Montag ausgezeichnet. Neben einem Preisgeld gab es für die Platzierten eine getopfte Linde und einen Ratgeber für Staudenmischpflanzen.

Vorteile für Mensch und Umwelt

Die Beiträge waren von der Bewertungskommission unter anderem nach der Insektenfreundlichkeit der Anlage, der Artenvielfalt und der ästhetischen Gestaltung bewertet worden. Als weitere Bewertungskriterien wurden die Biotopstruktur (Nistmöglichkeiten und Verstecke) und die Wahl der Pflanzen hinzugezogen. Dabei wurde auf die Verwendung heimischer Arten und standortgerechter Pflanzen Wert gelegt. Im Rahmen eines Maßnahmenpakets, das für mehr Grün in Diepholz sorgen soll, hatte die Stadt Diepholz im Frühjahr 2021 erstmals zur Teilnahme am Vorgartenwettbewerb aufgerufen, denn ein ökologisch gestalteter Garten hat Vorteile für Mensch und Umwelt. Der positive Effekt der Abkühlung im Sommer, die Sicherung der Bodenfunktion des Wasserspeichers und das Steigern der Wohnqualität sind einige Beispiele. Die Stadt Diepholz hatte für dieses Projekt Fördergelder von der Bingo Umweltstiftung bekommen. Im Rahmen des Projektes wurden Musterbeete am Eingangsbereich zum Müntepark im Bereich der Straße Buschgärten erstellt. Diese können weiterhin als Anregung für die Neugestaltung von Vorgärten dienen.