Die neuen Sorgenkinder: Radler verstoßen immer öfter gegen Verkehrsregeln

+ © Sina Schuldt/dpa Radtouren sind beliebt. Doch nicht immer verläuft ein Ausflug friedlich. Denn im Straßenverkehr kommt es immer häufiger zu Regelverstößen durch Zweiradfahrer. © Sina Schuldt/dpa

Die Zahl der Radfahrer steigt und mit ihr die Zahl der Verstöße. Deshalb plant die Verkehrswacht, Radfahrer zu schulen.

Landkreis Diepholz – Schreck, lass nach: Im letzten Moment sprintet ein Radfahrer von der rechten Seite auf die Fahrbahnmitte, um dann blitzschnell ohne ein Handzeichen nach links in eine Nebenstraße abzubiegen – ohne dem nachfolgenden Autofahrer auch nur einen Blick zu schenken. Das ist Verkehrsalltag, auch im Landkreis Diepholz.

Volker Töllner, stellvertretender Leiter des Landkreis-Fachdienstes Straßenverkehrswesen und Mitglied der Verkehrsunfallkommission, erlebt immer wieder Straßenverkehrsordnungs-Verstöße: „Zurzeit bereiten uns die Radfahrer Sorgen.“

Dabei sind die Beamten der Polizeiinspektion Diepholz fest überzeugt: „Radfahrende können einen erheblichen Anteil zur Verkehrssicherheit, aber vor allem auch zu ihrer eigenen Sicherheit beitragen. Auch wenn sie Vorfahrt haben, eine Fahrbahn oder einen Kreisverkehr vorfahrtsberechtigt überqueren, sollten sie den Blickkontakt zum Kraftfahrer aufnehmen. Erst wenn sie erkennen, dass der Kraftfahrer sie auch sieht, sollten sie von ihrem Vorrecht Gebrauch machen.“

Polizei: Radler missachten häufig das Rotlicht von Ampeln

In jedem Fall müssten sich auch die Radfahrer verkehrsgerecht verhalten: „Beim Abbiegen oder beim Einfahren in einen Kreisverkehr müssen sie das mit dem Schulterblick absichern und entsprechend Handzeichen geben. Ein kurzer Blick nach hinten oder zur Seite reicht keinesfalls.“

Die Polizei stellt auch immer wieder fest, dass Radfahrende das Rotlicht von Ampeln missachten: „Sicher ist es lästig, mit dem Fahrrad immer wieder anhalten zu müssen. Aber der Straßenverkehr kann nur funktionieren, wenn sich alle an die einschlägigen Verkehrsregeln halten.“ Vorhandene Radwege müssten benutzt werden. Und: „Markierte Fahrradstreifen und Radschutzstreifen sind benutzungspflichtig. Gehwege dürfen nur dann benutzt werden, wenn dies durch Verkehrszeichen erlaubt oder sogar vorgeschrieben ist.“ Denn es sei leider nicht immer und überall möglich, gute und einfach zu erkennende Radwege baulich herzustellen.

Als Geschäftsführer der Verkehrswacht Grafschaft Diepholz hat Wolfgang Rehling die aktuelle Situation genau im Blick – und weiß, dass die Zahl der Radfahrer rasant steigt: „Es werden immer mehr.“ Und genau in diesem Maße nähmen die schlechten Verhaltensweisen zu. Will heißen: Nach dem Motto „die anderen machen es ja auch“ verbreiten sich Disziplinlosigkeit und falsches Verhalten von Radlern wie in einem Schneeballsystem. „Häufig fehlen aber auch die nötigen Kenntnisse“, weiß der Geschäftsführer der Verkehrswacht. Während Autofahrer die Verkehrszeichen aufmerksam im Blick hätten, nehme mancher Radler die Beschilderung in der Form gar nicht wahr – in dem Gedanken: „Ich bin ja nur Radfahrer...“ Eine zu bescheidene Annahme, die fatale Folgen haben kann: „Verbote für Fahrradfahrer werden häufig ignoriert.“

Kurs: „Fit mit dem Pedelec“

Deshalb will die Verkehrswacht Radler ganz gezielt schulen und damit mehr Sicherheit schaffen – zum Beispiel mit Kurs „Fit mit dem Pedelec“, in dem der Landkreis Diepholz als Organisator, die beiden Verkehrswachten in diesem Lebensraum als Ausführende und die Polizei als Unterstützerin ihre Kräfte bündeln. Denn sie wissen: „Nutzer unterschätzen häufig die durch die höhere Geschwindigkeit verlängerten Bremswege oder die motorischen Anforderungen.“ Teilnehmen an diesen speziellen Kursen können Pedelec-Besitzer und Personen, die sich ein solches Fahrrad anschaffen möchten. Der Kurs beinhaltet einen Theorie- und einen Praxisblock.

Weitere Informationen erhalten Interessierte unter Telefon 04242/976 4760 in der Kreisverwaltung. Wolfgang Rehling weist darauf hin, dass die Verkehrswachten solche Kurse auch gezielt Vereinen, Interessengruppen oder Firmen anbieten – wenn sie zwischen acht und zwölf Teilnehmer haben.

Im Auftrag von Kommunen oder Institutionen schult die Verkehrswacht genauso Neulinge auf zwei Rädern. So hat sie für die Barnstorfer Interessengemeinschaft gesundes Leben (Igel) erst kürzlich einen dreitägigen Radfahrerkurs für Flüchtlinge angeboten. „Das waren überwiegend Frauen aus großen Städten, die dort das Nahverkehrsangebot nutzen konnten“, so Wolfgang Rehling. Am ersten Tag lernten die Flüchtlinge das Radfahren, um am zweiten Tag ihre Sicherheit auf dem ungewohnten Rad zu vertiefen. „Am dritten Tag haben wir eine, wie ich sie nenne, verkehrskundliche Radtour gemacht“, so Wolfgang Rehling. Mit den Kursteilnehmern waren neuralgische Stellen in Barnstorf angefahren worden, um vor Ort die Frage zu klären: „Wie verhalten wir uns hier?“

Radfahrerkampagne der Landesverkehrswacht

Unabhängig davon hat die Landesverkehrswacht eine Radfahrerkampagne gestartet, um vor allem in großen Städten für mehr Sicherheit zu sorgen. „Da hängen wir uns im Landkreis Diepholz dran“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Rehling.

Ziel ist es, Radfahrer an kritischen Stellen für Gefahren zu sensibilisieren – mit „Aufmerksamkeitsrädern“: Alte, nicht mehr fahrtaugliche Räder werden dafür mit bunten Farben besprüht und an Gefahrenstellen platziert. Dafür können Bürger alte Schrotträder zur Verfügung stellen. Außerdem will die Verkehrswacht auf verschiedenen Radwegen Piktogramme aufbringen, um für mehr Klarheit zu sorgen. Geplanter Start der Aktion: im September.