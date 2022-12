Bundeswehr-Lager in Diepholz: Pilotprojekt für die ganze Truppe

Von: Eberhard Jansen

Teilen

4 .200 Lagerplätze für Europaletten sind in der neuen Halle. Den vier Mitarbeitern stehen zwei induktiv gelenkte „Flurförderzeuge“ zur Verfügung. © Jansen

Ein neues Lagersystem in neuen Hallen auf dem Fliegerhorst Diepholz ist ein Pilotprojekt für die ganze Bundeswehr. Insbesondere Teile für die Jets „Eurofighter“ und „Tornado“ werden hier gelagert - von der Schraube bis zum Triebwerk.

Diepholz – 95. 000 Teile für die Bundeswehr-Jets „Eurofighter“ und „Tornado“ mit Milliarden-Euro-Wert lagern auf dem Fliegerhorst. Das zum Bundeswehr-Depot West gehörende Materiallager Diepholz ist auf 24 Hallen und andere Gebäude stark angewachsen – und wächst weiter. Sieben neue Hallen sind in den vergangenen Jahren entstanden. Die siebte Lagerhalle ist nun fertig. Das Lagersystem in dem 2.270 Quadratmeter großen und 11,65 Meter hohen Gebäude „L203“ ist ein Pilotprojekt für die ganze Bundeswehr.

„Quantensprung“ für die Bundeswehr

Die Streitkräfte setzen bei dem neuen Lagerkonzept in Diepholz ganz auf Europaletten und ein digitales SAP-Lagerverwaltungssystem. Das ist in zivilen Unternehmen schon seit vielen Jahren üblich, für die Bundeswehr sei es aber ein „Quantensprung“, wie Mitarbeiter des Materiallagers sagten. Denn bislang wurde auf eine Mischung der unterschiedlich großen Euro- und Bundeswehrpaletten und ein veraltetes Bewirtschaftungssystem gesetzt.

In der neuen Halle des Materiallagers des Depots West auf dem Fliegerhorst Diepholz, die ein Pilotprojekt für die ganze Bundeswehr ist: Betriebsführungsfeldwebel Oberstabsfeldwebel Dirk F. (Mitte) mit dem Teileinheitsführer „Lagerbereich“ Frank M. und Fachbereichsleiterin Claudia B. (die Bundeswehr gibt Nachnamen von Soldaten und zivilen Mitarbeitern nur noch abgekürzt zur Veröffentlichung weiter). © Jansen

In der neuen Halle sind die Schwerlastregale 7,5 Meter hoch. Die bislang bei der Bundeswehr üblichen Regale sind mit 4,80 Metern deutlich niedriger und brauchen daher mehr Hallenfläche. Zum für die Bundeswehr neuen System gehören „Flurförderzeuge“, die induktiv geführt werden. Das heißt: Diese Stapler werden zwischen den Regalen über Induktionsschleifen im Boden gesteuert; die manuelle Steuerung per Lenkrad ist dann abgeschaltet. Die „Flurförderzeuge“ fahren somit nur geradeaus – bis zu dem Regalbereich, an dem ein Mitarbeiter Material entnimmt oder Nachschub ablegt. Die Erfassung erfolgt nach der vollständigen Inbetriebnahme per Strichcode und Scanner, nicht mehr auf Papier.

Platz für 4.200 Europlatten in neuem Gebäude

„Im Regalsystem in der neuen Halle ist Platz für 4. 200 Europaletten“, sagt Oberstabsfeldwebel Dirk F., Betriebsführungsfeldwebel des Materiallagers. Die Metallkonstruktion ist blau – die Farbe der Luftwaffe. Das Materiallager Diepholz gehört aber nicht zu dieser Teilstreitkraft der Bundeswehr, sondern zur sogenannten Streitkräftebasis, die für Luftwaffe, Heer, Marine und den Sanitätsdienst insbesondere logistische Aufgaben übernimmt. Das Lager auf dem Fliegerhorst dient trotzdem in erster Linie der Luftwaffe. Ersatzteile für die fliegenden Waffensysteme „Eurofighter“ und „Tornado“ sind aber nicht nur in Diepholz gelagert, sondern auch in den Einheiten selbst. Das geschieht aus militärisch-taktischen Gründen, damit im Fall eines Angriffs auf den Diepholzer Fliegerhorst nicht der Teile-Nachschub für die Flugzeuge komplett ausfällt.

Das Wichtigste aus dem Landkreis Diepholz: Immer samstags um 7:30 Uhr in Ihr Mail-Postfach – jetzt kostenlos anmelden.

Wo jetzt auf dem Fliegerhorst die neue Lagerhalle „L 203“ steht, in der vier Mitarbeiter tätig sind, waren früher Lkw geparkt: In dem Bereich des Diepholzer Bundeswehr-Geländes war seinerzeit die Kraftfahrzeug-Transportstaffel. Baubeginn der neuen Halle war bereits im April 2020. „Es gab Verzögerungen wegen Corona“, erklärt der Betriebsführungsfeldwebel die relativ lange Zeit bis zur Inbetriebnahme.

„Vorwerk“ des Fliegerhorstes bleibt erhalten

Das Materiallager Diepholz soll nach jetzigen Plänen bis 2030 weiter ausgebaut werden. Dazu gehört, dass entgegen früherer Planungen auch das sogenannte „Vorwerk“ – der Außenbereich zwischen Moorstraße, Kielweg und Junkernhäuser Weg – weiter militärisch genutzt wird.