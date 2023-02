Die Feuerwehr-Idee tief verinnerlicht

Von: Sven Reckmann

Teilen

Sichtlich gerührt von der Ehrung: Horst Hoffschneider (l.) nimmt die Glückwünsche von seinem Nachfolger im Amt, Ortsbrandmeister Uwe Aumann, entgegen. © Reckmann

Er hatte vor fast drei Jahrzehnten die Idee zu „Brandaktuell“: Horst Hoffschneider ist jetzt Ehrenortsbrandmeister in Sankt Hülfe.

Sankt Hülfe – Vermutlich haben viele Menschen in Diepholz schon mit ihm zu tun gehabt, bei einer Ausbildung von Feuerwehrkameraden, der Brandschutzerziehung für Firmen und Institutionen. Er hatte vor fast drei Jahrzehnten die Idee zur Broschüre „Brandaktuell“ und trieb deren Entwicklung unermüdlich voran. Er war lange stellvertretender Stadtbrandmeister, auf Kreisebene tätig und natürlich Ortsbrandmeister. Horst Hoffschneider hat – das zeigt diese kleine Aufstellung – die Feuerwehr-Idee praktisch tief verinnerlicht.

Bei der Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Sankt Hülfe am Freitagabend wurde nun Hoffschneiders Übertritt in die Alters- und Ehrenabteilung verkündet, der Abschied vom aktiven Dienst. Doch damit wollten es die Sankt Hülfer natürlich nicht bewenden lassen: Sie beförderten Hoffschneider zum Ehrenortsbrandmeister – in der Tradition von Willi Thoma – und sie sahen Hoffschneider damit ungewohnt sprachlos und gerührt.

Sankt Hülfes Ortsbrandmeister Uwe Aumann benannte einige Stationen der Feuerwehr-Karriere:

Hoffschneider, der direkt „Tür an Tür“ mit dem Gerätehaus wohnt, wirkt seit 1986 in der Ortsfeuerwehr Sankt Hülfe mit. 1988 absolvierte er den Truppführerlehrgang an der Landesfeuerwehrschule Loy. Vom 1. März 1990 bis März 2007 war er Sankt Hülfer Ortsbrandmeister. Im November 1996 wurde er stellvertretender Stadtbrandmeister in Diepholz, 1997 Stadtausbildungsleiter.

Er gilt als einer der Wegbereiter der Truppmann- II-Ausbildung auf Stadtebene, sagte Uwe Aumann. „Du lässt nichts auf Deine freiwillige Feuerwehr kommen. Ohne Dich stünde unsere Ortsfeuerwehr nicht so da, wie sie heute ist. Danke für Deinen Einsatz für die Ortsfeuerwehr Sankt Hülfe, die Stadtfeuerwehr und auf Kreisebene.“

Langanhaltender Applaus folgte auf die Worte des heutigen Ortsbrandmeisters.

„Jetzt macht Ihr mich aber ein bisschen verlegen“, sagte Hoffschneider, der sichtlich um Worte rang. Er bedankte sich bei denen, „die mich unterstützt haben“. Die Idee, die Feuerwehr auf Stadtebene in der Gesamtheit zu betrachten und zu unterstützen und nicht nur die einzelnen Ortsfeuerwehren zu sehen, sei die richtige. „Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Die Alters- und Ehrenabteilung der Ortsfeuerwehr Sankt Hülfe feierte im Jahr 2016 ihr 25-jähriges Bestehen. Im März 1991 unternahmen der damalige Ortsbrandmeister Hoffschneider und Ehrenortsbrandmeister Willi Thoma die ersten Schritte, um in Sankt Hülfe eine Alters- und Ehrenabteilung zu gründen.

Die Abteilung wurde ins Leben gerufen, damit die Kameraden, die aus dem aktiven Dienst ausscheiden, einen weiteren Zusammenhalt in der Ortsfeuerwehr haben.