Die ersten Rolltreppen im Landkreis Diepholz

Von: Eberhard Jansen

Nach fast genau 50 Jahren wurde die zweite Rolltreppe des Diepholzer Kaufhauses aufwendig ausgebaut und abtransportiert. Die andere war bereit 2014 deinstalliert worden. © Ceka

Im ganzen Landkreis Diepholz gab es damals kein Gebäude mit Rolltreppen. Im Oktober 1972 änderte sich das – und Diepholz war Vorreiter. Zwei Rolltreppen wurden in den damals neuen Erweiterungsbau des Kaufhauses Seitz (heute Ceka) an der Langen Straße 22 -24 eingebaut. Jetzt haben beide ihren Dienst getan.

Diepholz – Die erste Rolltreppe im Diepholzer Kaufhaus Ceka, die vom Erdgeschoss in die erste Etage führte, war schon 2014 ausgebaut worden. Die zweite von der ersten in die zweite Etage folgte vor wenigen Tagen – nach fast genau 50 Jahren. Grund war laut einem Sprecher des Kaufhauses Ceka jeweils der hohe Energieverbrauch und die große Reparaturanfälligkeit. Für Kunden, die die normale Treppen bei Ceka nicht nutzen wollen oder können, steht nach wie vor ein Fahrstuhl bereit.

Im Jahr 1972 ein Stück „großstädtisches Einkaufserlebnis“

„Die ersten Rolltreppen im Landkreis Diepholz transportierten auch ein Stück großstädtisches Einkaufserlebnis in die Kreisstadt“, schreibt der Diepholzer Stadtarchivar Kim-Oliver Lange. Er blickt zurück auf die Rolltreppen-Geschichte in Diepholz und auf die Einweihung des Seitz-Erweiterungsbaus am 19. Oktober 1972: „Vor den Augen zahlreicher Gäste durchschnitt Kommanditistin Elisabeth Schäfer, Schwiegermutter von Kaufhausgründer Siegfried Seitz und langjährige Inhaberin eines Fachgeschäftes für Leder-, Schreib- und Spielwaren in der Bahnhofstraße, das eigens gespannte Band mit der Schere und wünschte „Freie Fahrt!“.

Es waren die ersten Rolltreppen im Landkreis Diepholz: Im Oktober 1972 wurden sie im damaligen Kaufhaus Seitz (heute Ceka) an der Langen Straße installiert. © Archiv/Dufner

Angeliefert wurden die beiden Rolltreppen des Herstellers Orenstein & Koppel (O&K) mit einem Gewicht von je 7,5 Tonnen in den Abendstunden des 7. August 1972. Für die beiden Lastzüge aus Hattingen (Ruhr) wurde die damalige Bundesstraße 51 von der Einmündung des Burggrabens bis zur Bahnhofsstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Am nächsten Tag wurden die Rolltreppen mittels eines 30 Tonnen-Autokrans aus Bremen in den Neu- beziehungsweise Erweiterungsbau des Kaufhauses Seitz manövriert.“, so Stadtarchivar Lange.

3.500 Personen in der Stunde

Das Diepholzer Kreisblatt berichtete damals detailreich über die technische Neuerung. „Die Stufen sind 80 Zentimeter breit und haben eine Tragfähigkeit von je 90 Kilogramm oder anderthalb Personen. Der Neigungswinkel der Rolltreppen beträgt 35 Grad. Bei einer Reisegeschwindigkeit von 0,5 Meter pro Sekunde können pro Stunde etwa 3 500 Personen befördert werden. (…) Angetrieben werden sie von einem Zwölf-PS-Motor.“ Auf die Frage, ob sich der Einbau überhaupt bezahlt mache, antwortete Siegfried Seitz damals überzeugt: „Rolltreppen gehören heute einfach zum Service eines modernen Kaufhauses. Im Übrigen sind wir das erste Unternehmen im Kreisgebiet, das Rolltreppen einbaut.“

Knapp durch die Tür gepasst

Der jetzt erfolgte Ausbau der zweiten Rolltreppe war aufwendig. An zwei Stellen mussten Flaschenzüge installiert werden, um die 7,5 Tonnen schwere Treppe ins Erdgeschoss zu schaffen – am Stück, lediglich die Seitenscheiben wurden ausgebaut, um ein Zersplittern zu verhindern. Im Erdgeschoss passte die Rolltreppe so gerade durch die automatische Eingangstür. „Es waren nur wenige Zentimeter Platz“, so ein Ce-ka-Sprecher. Auf der Langen Straße wartete ein Schwertransporter auf die Treppe, die vor 50 Jahren in Diepholz beim Einbau Geschichte geschrieben hatte. ej