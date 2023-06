Die Diskussionen über eine kommunale Wärmeplanung in Diepholz laufen an

Von: Sven Reckmann

Teilen

Woher wird die Wärme in Diepholz künftig kommen? Über eine kommunale Wärmeplanung wurde im städtischen Planungsausschuss diskutiert. © imago images/Rolf Poss

Die kommunale Wärmeplanung wird für Mittel- und Oberzentren in der Zukunft zur Pflicht - es ist also Zeit, sich Gedanken darüber zu machen. In Diepholz hat die SPD einen ersten Antrag gestellt.

Diepholz – Das Thema Energie beschäftigte den städtischen Planungsausschuss bei seiner jüngsten Sitzung im Diepholzer Rathaus.

Die SPD-Fraktion hatte einen Antrag gestellt, dass die Stadt bis Mitte 2025 eine kommunale Wärmeplanung aufstellen solle. Darin soll stehen, wie die Wärmerzeugung, - verteilung und -nutzung in Diepholz quartiersbezogen durch erneuerbare Energien gesichert werden kann.

Hintergrund: Mit der Novelle des Niedersächsischen Klimagesetzes will das Land eine Pflicht für Mittel- und Oberzentren verankern, bis zum 31. Dezember 2026 eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen.

„Wir sollten uns als Stadt deutlich ehrgeizigere Ziele setzen“, sagte Sonja Syrnik (SPD) in der Antragsbegründung zu diesem wesentlich strafferen Zeitplan.

„Der Unterschied dabei ist, dass ansonsten jeder Haushalt für sich selbst plant. Eine gemeinsame Herangehensweise ganzer Wohnquartiere bietet das Potenzial, die Wärmeversorgung sozialverträglicher und bezahlbar zu gestalten“, hatte die SPD ihen Antrag begründet.

„Das Land hat das vor“, bestätigte Bau-Fachdienstleiter Sebastian Dornieden in der Sitzung, „aber gerade deshalb sind wir als Verwaltung schon an dem Thema dran.“ Es seien auch schon Gespräche mit den Stadtwerken geführt worden berichtete er. Es sei aber so, dass auf Bundesebene noch keine konkrete Regelung getroffen ist und wahrscheinlich auf Landesebene das Gesetz angepasst würde.

Dornieden sprach von einem „schwammigen Gesetzesgrundlage“ und empfahl, diese Regelungen zunächst abzuwarten.

Man sei auch mit anderen Kommunen in Kontakt getreten, die schon eine kommunale Wärmeplanung aufgestellt haben. „Die sehen auch diese Probleme.“

Ausschussmitglied Mark Kürble (CDU) sagte: „Wir haben den Eindruck, dass die Verwaltung da ihre Hausaufgaben macht und halten den Antrag für unnötig.“

Die Verwaltung habe „den Auftrag erkannt“, meinte Joel Hoff (Bündnis 90/Grüne).

Zu einer Abstimmung kam es nicht. Da die Verwaltung schon an der Sache arbeite, so Sonja Syrnik, zog die SPD den Antrag zurück. sr