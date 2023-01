Die alte Dorfschule soll erhalten bleiben

Von: Sven Reckmann

Mehrere Kubikmeter Bauschutt karrten die Helfer in die Container. © Heimatverein

Helfer legen im Heimatmuseum Aschen 350 Quadratmeter Deckenfläche frei. Jetzt kann der Schädlingsbekämpfer ans Werk.

Aschen – Die Renovierung des alten Schulgebäudes im Aschener Heimatmuseum geht voran. Allerdings hatten es sich die Beteiligten vermutlich etwas einfacher vorgestellt, denn ein Schädlingsbefall bremst die Arbeiten aus. Mit einem großen, mehrtägigen Einsatz von Ehrenamtlichen des Heimatvereins wurden „zwischen den Jahren“ die Voraussetzungen dafür gelegt, dass nun die nächsten Sanierungsschritte erfolgen können – drei große, mit Bauschutt gefüllte Abrollcontainer auf dem Hof des Museums zeugen davon. Als nächstes muss nun ein Schädlingsbekämpfer in dem Gebäude an die Arbeit.

Vor etwa einem Jahr hatte der Heimatverein Aschen mit den Renovierungsarbeiten an der Alten Schule begonnen. Dabei wurde auch ein kleiner Teil der Decken im Erdgeschoss freigelegt. „Nach der Freilegung wurde festgestellt, dass die tragenden Holzbalken von Holzschädlingen befallen sind“, teilt die Stadtverwaltung auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung mit. Die Stadt ist Eigentümerin des Gebäudes.

„Es wurde daraufhin ein Gutachten in Auftrag gegeben, bei dem im Oktober herauskam, dass der Schädlingsbefall bereits so weit fortgeschritten ist, dass zur Gewährleistung der Standsicherheit des Gebäudes eine kurzfristige Bekämpfung der Schädlinge notwendig ist“, so Stadt-Sprecherin Stephanie Paul. „Um diese Bekämpfung zu ermöglichen, war es nötig, dass die Decken im Erdgeschoss zurückgebaut werden, sodass die tragenden Holzbalken frei zugänglich sind.“

Die Alte Schule als Teil des Heimatmuseums: Die Sanierung ist in vollem Gange. © Reckmann

„Zurückgebaut“, das heißt in diesem Fall: herausgerissen. Und das haben Ehrenamtliche des Heimatvereins Aschen zwischen den Feiertagen umgesetzt. „Von Dienstag bis Samstag waren wir mit jeweils elf Leuten vom Heimatverein im Einsatz“, berichtet Timo Zargus. Die gesamte Decke im Erdgeschoss, das betrifft eine Fläche von rund 350 Quadratmetern, musste dabei entfernt und in die Container draußen gekarrt werden. Kubikmeterweise Bauschutt kam zusammen, „Lehm, Putz, alles, was so in Decken verbaut ist“, so Zargus.

Insgesamt waren 45 Helfer am Werk. Ein großer Dank des Vorsitzenden geht auf diesem Wege an alle, die so tatkräftig mit angepackt haben, sowie den Aschener Frauen, die die Helfer mit Mittagessen und Kaffee versorgt haben.

Der nächste Sanierungsschritt ist nun die eigentliche Schädlingsbekämpfung, die laut Stadt im Laufe des ersten Quartals 2023 durchgeführt werden soll.

Insgesamt 350 Quadratmeter Deckenfläche wurden im Erdgeschoss des Alten Schulgebäudes freigelegt. © Heimatverein

„Wir wollen, dass das Gebäude erhalten bleibt“, stellt Timo Zargus zum Hintergrund der gesamten Aktion klar. Denn die Räume sollen auch nach der Sanierung weiter als Museum genutzt werden. Einzelheiten seien dazu zwar noch nicht spruchreif, aber natürlich bietet es sich an, in einem Schulgebäude auch wieder einen Klassenraum „wie er früher war“ einzurichten. Auch die Themen Webstube und Krämerladen dürften sich darin wiederfinden.