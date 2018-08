Diakonie zum Anfassen: „Hemmschwellen abbauen“

Diepholz - Kinoabende, Gottesdienste und Stände auf dem Wochenmarkt: Das Diakonische Werk Diepholz-Syke-Hoya bietet für den Landkreis Diepholz ein vielfältiges Programm, um die persönliche Kontaktaufnahme zu erleichtern. Die landesweite Woche der Diakonie steht in den Startlöchern. Auch für den Südkreis sind mehrere Veranstaltungen geplant.

Der Zeltgottesdienst des Wagenfelder Großmarktes am Sonntag, 2. September, um 12 Uhr wird die Woche der Diakonie auch in der ehemaligen Grafschaft Diepholz erstmals einläuten. Durch das Motto „Stadt – Land – Schluss?“, soll auf die unterschiedliche Lebensqualität des Stadt- und Landlebens eingegangen werden, erklärt Marlis Winkler, Geschäftsführerin des Diakonischen Werks Diepholz–Syke-Hoya. „Vor allem die Mobilität auf dem Land ist ein großes Thema, mit dem sich das Diakonische Werk seit geraumer Zeit befasst“, ergänzt sie.

Viele abwechslungsreiche Programmpunkte sind für die Woche zwischen dem 2. und 9. September geplant. So zeigt die „Lichtburg“ Quernheim beim Kinoabend am Montag 3. September, um 20 Uhr, den Film „Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes“ für einen Eintritt von sechs Euro. Der Dokumentarfilm befasse sich mit dem geistlichen und weltlichen Leben des amtierenden Papstes Franziskus und zeige ein Vorbild „eines christlichen Lebens in und mit der Welt“, erklärt Rüdiger Fäth, Diakonie-Sozialarbeiter im Kirchenkreis Diepholz. Derselbe Film wird am Mittwoch, 5. September, noch einmal zur gleichen Zeit gezeigt – allerdings dieses Mal im Filmpalast Sulingen.

Am Mittwochvormittag, 5. September, stellt das Diakonische Werk regionale Angebote und Hilfeleistungen auf dem Sulinger Wochenmarkt vor. Zwischen 9 und 12 Uhr können sich interessierte Bürger inmitten der üblichen Stände über diakonische Angebote informieren. Frei nach dem Motto „Diakonie zum Anfassen“ wird sie dort mit Partnerinstitutionen wie dem Stephansstift, dem Blauen Kreuz, Bethel im Norden und weiteren Organisationen den Wochenmarktbesuchern Frage und Antwort stehen. „Die Hemmschwelle der ersten Kontaktaufnahme soll hierdurch abgebaut werden“, erklärt Marlis Winkler.

Einen kleinen Höhepunkt zum Wochenende bietet der Kinonachmittag am Freitag, 7. September, im Wagenfelder „Café International“.

Um 16 Uhr wird dort das „Mobile Kino Niedersachsen“ aus Oldenburg einen Überraschungsfilm im Gemeindehaus an die Leinwand „werfen“. Zudem werde für Kaffee gesorgt, kündigt Michael Steinmeyer, stellvertretender Superintendent des Kirchenkreises Diepholz und Vorsitzender der Diakonie Diepholz, an. Diese Veranstaltung richtet sich sowohl an Geflüchtete als auch Einheimische und ist kostenlos, erweitert er.

Das „Café International“ sei zudem ein offener Treffpunkt, der auch abseits der Woche der Diakonie wieder einen größeren Zulauf von Einheimischen erleben dürfte, wünscht sich Steinmeyer.

Zum Abschluss der Diakonischen Woche im Südkreis lädt das Diakonische Werk zum Barnstorfer Gottesdienst in der St.-Veit-Kirche am Sonntag, 9. September, um 10 Uhr, ein. Zugleich wird hier auch das einjährige Bestehen der Barnstorfer Tafel gefeiert, teilt Rüdiger Fäth mit.

Der bereits vom Diakonischen Werk für Freitag, 7. September, geplante Programmpunkt des Nachbarschaftsfestes an der Moorstraße in Diepholz wurde wegen des am letzten Samstag veranstalteten „Regenbogenfestes“ auf unbestimmte Zeit verschoben, so Fäth.

Für weitere Informationen und Fragen steht Diakonie- Sozialarbeiter Rüdiger Fäth unter Tel. 05441/987910 und E-Mail ruediger.faeth@evlka.de, zur Verfügung. - res/lgr