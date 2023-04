DRK-Fest: Was sucht der Kaktus im Rettungswagen?

Von: Sven Reckmann

Keine Angst vor dem „Defi“: Um die Handhabung eines Defibrillators ging es an dieser Station mit Patricia Staebener-Aumann. © Reckmann

Der DRK-Shop „Jacke wie Hose“ in Diepholz feiert mit einem Straßenfest sein zehnjähriges Bestehen.

Diepholz – Ein Kaktus in einem Rettungswagen? Nein, das passt nicht wirklich. Wer am Sonntag auf der Veranstaltungs-Meile des Deutschen Roten Kreuzes in Diepholz war, musste beim Quiz genau hinschauen, um zu gewinnen: Vier Dinge galt es im ausgestellten Rettungswagen zu entdecken, die dort normalerweise nicht hingehören. Für junge Besucher wurde auf der Ledebourstraße zudem ein Parcours mit Dosenwerfen und Kuhmelken angeboten, aber auch fachspezifische Themen wie der richtige „Kranken“transport auf einer Trage oder die Erste Hilfe konnten große und kleine Besucher sehen und ausprobieren. Die Hüpfburg lud zum Austoben ein.

Anlass für die Feier-Meile begleitend zum verkaufsoffenen Sonntag und Frühjahrsmarkt war das zehnjährige Bestehen des DRK-Kleidershops „Jacke wie Hose“ an der Ledebourstraße.

Im Beisein von Ehrengästen wie dem stellvertretenden Bürgermeister Lars Mester und Schatzmeister Wilhelm Bäker vom DRK-Kreisverband war der Feier-Tag rund um den Shop am Mittag eröffnet worden. Dabei blickten die DRK-Verantwortlichen zufrieden auf die zehnjährige Geschichte der Einrichtung zurück. Der Tenor: „Jacke wie Hose“ habe sich etabliert, werde positiv angenommen. Dass es Stammkunden mittlerweile auch in Sulingen gibt, ist wohl ein Beleg dafür, dass das Angebot sich in der Region sehenlassen kann. Besonders geehrt wurden dafür drei Damen, die seit Beginn des Shops dabei sind: Leiterin Gundi Nackenhorst, Regina Dunau und Barbara Niemeyer. sr

Ehrung für die Shop-Stammkräfte: DRK-Ortsvereinsvorsitzender Herbert Heidemann mit Regina Dunau, Gundi Nackenhorst und Barbara Niemeyer (v.l.). © DRK