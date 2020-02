„Deutsche sind sehr pünktlich“

Gastschüler aus Chile am Beruflichen Gymnasium in Diepholz

+ Die Gastgeber-Schülerinnen Johanna Bickert (links) und Charleen Mattfeld (rechts) mit den Austauschschülern aus Chile (von links): Barbara Siles, Esperanza Crisosto, Alonso Abarzua und Agustin Ceceres im Spanisch-Unterricht am Beruflichen Gymnasium in Diepholz. Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. In Chile ist Klimawandel überhaupt kein Thema, in Deutschland wird er überall diskutiert: Das ist einer der Unterschiede zwischen seinem Heimat- und seinem Gastland, die Alonso Abarzua schnell erkannt hat. Der 16-Jährige ist Austauschschüler – genau wie Barbara Siles, Agustin Ceceres und Esperanza Crisosto. Während Alonso in Twistringen wohnt, haben die anderen drei jungen Chilenen Gasteltern in Diepholz und Drentwede und besuchen das Berufliche Gymnasium am Berufsbildungszentrum (BBZ) Dr. Jürgen Ulderup.