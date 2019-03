Deutlich weniger Straftaten – 20 Tötungsdelikte überschatten Statistik

Die Zahl der Straftaten ist im Landkreis Diepholz deutlich gesunken und die Aufklärungsquote auf knapp 64 Prozent gestiegen. Trotzdem: 20 Tötungsdelikte überschatten die Kriminalstatistik 2018 – genauso 96 Sexualstraftaten, bei denen knapp ein Drittel der Opfer Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren waren.

Diepholz – Von „Wir sind stolz auf die Arbeit der Kollegen“, kommentiert Domenico Corbo als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes bei der Polizeiinspektion Diepholz die aktuellen Zahlen der Kriminalstatistik. Denn die Zahl der Straftaten ist 2018 um 5,5 Prozent gesunken und mit 9 986 Taten unter die 10. 000-Marke gerutscht. „Wir haben die niedrigste Fallzahl und die höchste Aufklärungsquote seit mehr als 16 Jahren“, so Corbo, der die Kriminalstatistik 2018 am Freitag gemeinsam mit Christina Kappenberg als Leiterin Einsatz und Thomas Gissing als Pressesprecher präsentierte.

Immerhin 63,7 Prozent aller Straftaten – exakt 6. 364 – klärten die Beamten auf: der seit 2007 mit Abstand höchste Wert. 4 925 Tatverdächtige waren ermitteln worden, etwa ein Viertel (25,6 Prozent) von ihnen hatte keine deutsche Staatsangehörigkeit – ein Anteil, der laut Corbo konstant ist.

+ Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist stark gesunken. Grafik: Polizeiinspektion

Durch Tötungsdelikte hatten vier Menschen ihr Leben verloren. Aber 20 (!) Fälle wertete die Staatsanwaltschaft als Tötungsdelikte – darunter neun Taten von Steinelegern, die lebensbedrohliche Hindernisse auf Straßen im Landkreis platziert hatten. 0,22 Prozent aller Straftaten waren Tötungsdelikte und 1,32 Prozent Sexualdelikte, deren Opfer in 31,3 Prozent der Fälle Erwachsene waren, aber in 30,2 Prozent Kinder (0 bis 13 Jahre) – außerdem in 21,9 Prozent Jugendliche, in 12,5 Prozent Heranwachsende und in 4,2 Prozent Senioren.

Knapp 16 Prozent aller Straftaten waren Rohheitsdelikte, deren Opfer zumeist (65,2 Prozent) Erwachsene waren. Die Polizei registrierte 2 033 Vermögens- und Fälschungsdelikte (22,3 Prozent der Gesamttaten). Fast doppelte so viele Diebstahlsdelikte (39,2 Prozent) prägten die Statistik. Nicht ohne Stolz verwies Corbo auf einen Rückgang um 9,4 Prozent, von 3. 936 auf 3 .568 Taten.

Gewalt an Polizeivollzugsbeamten

Ein enormes Minus gab es mit 22,35 Prozent bei den Wohnungseinbruchsdiebstählen. Prägten 2015 noch 539 Taten die Statistik, so waren es 2018 nur 278. „Die Zahl hat sich fast halbiert“, bilanziert Corbo – wozu vor allem die Großkontrollen (wie am Donnerstag in Dreye) beigetragen hätten. Dagegen stieg die Zahl der Cybercrime-Straftaten, also der Internet-Kriminalität, von 119 auf 215 – und damit um 80,7 Prozent. Genauso gab es mit 306 Warenbetrugstaten 30,6 Prozent mehr Fälle als im Vorjahr (224).

Wieder mussten Polizeivollzugbeamte Gewalt erleben: Die Zahl der Fälle war zwar von 37 auf 29 gesunken. „Uns bereitet aber Sorge, dass sie intensiver werden“, sagt Corbo. Beamte waren auch privat angegangen worden