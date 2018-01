Bürgermeister gesucht: Detlef Tänzer wirft Hut in den Ring

Aschener will kandidieren

Detlef Tänzer ist bislang der Fachdienstleiter Kreisentwicklung bei Landkreis Diepholz. Als unabhängiger Kandidat will er bei der Wahl zum Diepholzer Bürgermeister antreten.

Diepholz - Von Sven Reckmann. Die Diepholzer wählen in diesem Jahr einen neuen Bürgermeister. Jetzt hat der erste Interessent seinen Hut in den Ring geworfen: Detlef Tänzer aus Aschen will für das Amt des Diepholzer Bürgermeisters kandidieren. Wie er Mittwoch gegenüber unserer Redaktion bestätigte, hatte sich Tänzer am Dienstag bei der im Stadtrat vertretenen Parteien für die Kandidatur offiziell beworben. Der 52-Jährige will als unabhängiger Kandidat ins Rennen gehen.