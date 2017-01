Detailreiche Bilder aus der Herzkranz-Arterie

Neues Gerät an der Klinik Diepholz

+ © Eberhard Jansen Das Team des Herzkatheter-Labors der Klinik Diepholz mit dem neuen OCT-Gerät, das ein hochauflösendes, farbiges Bild der untersuchten Arterie zeigt (von links): Matthias Heckmann (Pfleger), Dr. Haq Mohammadi (Oberarzt), Merle Rasper (Krankenschwester), Dr. Andreas Bruksch (Oberarzt), Annette Kroning (Krankenschwester) und Chefarzt Dr. Michael Höge. © Eberhard Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Das bunte Bild zeigt alle Details: So sieht die Herzkranz-Arterie des jeweiligen Patienten von innen aus. Ob die Form und Stärke von Ablagerungen oder die Lage eines eingesetzten Stents auf einen zehntel Millimeter genau: Auf dem Bildschirm kann der Arzt alles erkennen.

Das Herzkatheter-Labor der Alexianer-Klinik Diepholz hat seit kurzem ein Gerät für die optische Kohärenztomographie, das in Krankenhäusern der Region bislang einmalig ist. 20.000 Euro hat die Klinik laut Dr. Michael Höge, Chefarzt der Inneren in Diepholz, dafür investiert.

Die optische Kohärenztomographie (OCT – Abkürzung des englischen Begriffs optical coherence tomography) kann die klassische Herzkatheter-Untersuchung, bei der Arterien und deren mögliche Veränderungen mit Kontrastmittel sichtbar gemacht werden, ergänzen. Sie kann eine detailliertere Basis für Diagnosen und Entscheidungen zur Behandlungsmethode sein.

Beim OCT wird – wie bei der der klassischen Herzkatheteruntersuchung – ein winziger Draht über einen Einstich – meist im Arm, seltener in der Leiste – in eine Ader eingeführt. An der Spitze dieses Drahtes sitzt ein winziger Infrarot-Laser, der beim Zurückziehen des Drahtes die Gefäßwand abtastet.

Der gebündelte Lichtstrahl dringt etwa zwei bis drei Millimeter in das Gewebe der Herzkranz-Arterie ein, wird dort reflektiert und über den Katheterdraht zur Auswertung in das OCT-Gerät geleitet.

Dort errechnet der Computer anhand der unterschiedlich starken Reflexionen von verschiedenen Gewebearten ein hochauflösendes Bild. Dieses stellt die untersuchte Arterie wahlweise in Längs- oder Querschnitten dar.

Ein Laser-Katheter kann nur nur einmal verwendet werden, was die Untersuchung einige hundert Euro teuer macht.

Bei einer Verengung der Blutgefäße (Stenose) durch Ablagerungen kann mit dem Gerät eine weitere Untersuchung erfolgen: Die „fraktionelle Flussreserve“ (FFR) wird gemessen beziehungsweise errechnet.

Die FFR gibt die Durchblutung bei einer Stenose an – als Anteil der Durchblutung in der angenommenen Situation, dass keine Verengung vorliegen würde. „Je nach errechnetem Anteil können wir dann entsprechende Therapien einleiten“, erklärt Chefarzt Dr. Michael Höge.

Den Ärzten des Diepholzer Herzkatheder-Labors steht mit dem OCT ein modernes Hilfsmittel zur Diagnostik zur Verfügung. Auf dem Bildschirm ist beispielsweise erkennbar, ob eine Ablagerung in der Herzkranz-Arterie so beschaffen ist, dass sie sich schnell ablösen und einen Herzinfarkt auslösen kann. Oder ob ein Stent zur Erweiterung der Arterien optimal platziert wurde.

Um die noch seltene Untersuchung der Herzkranz-Arterien per OCT zu lernen, absolvierte das Personal der Klinik Diepholz eine Ausbildung an der Universität Gießen.

Die klassische Herzkatheter-Untersuchung bleibt Hauptanteil des Labors in der Klinik Diepholz. Mehr als 1.000 Patienten pro Jahr werden dort untersucht. Auch 2016 blieb diese Zahl der Herzpatienten konstant hoch. 160 Patienten wird zudem pro Jahr in Diepholz ein Herzschrittmacher eingesetzt.