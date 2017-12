Derzeit noch keine Hochwasser-Probleme

Doppelte Regenmenge / Dümmer funktioniert noch als Puffer

+ Hoher Wasserstand, aber noch kein Hochwasser-Problem: Die Grawiede gestern Nachmittag in Heede - Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Fast doppelt so viel Regen wie in den vergangenen Jahren hat der Unterhaltungsverband Hunte in den zurückliegenden acht Wochen registriert. Hochwasser-Probleme sieht Geschäftsführer Ingo Ammerich durch die hohe Niederschlagsmenge für die Fließgewässer in Diepholz und Umgebung derzeit noch nicht.