„Der typische Einbrecher ist faul und nur auf den schnellen Erfolg aus“

Von: Carsten Sander

Wenn der Einbrecher vor der Tür steht, sollten Haus- und Wohnungsbesitzer vorbereitet sein. „Ganz oben auf der Liste sollte immer der mechanische Einbruchschutz stehen“, sagt Michael Wessels aus dem Präventionsteam der Polizeiinspektion Diepholz. © Imago/Jochen Tack

Ein Schraubendreher, eine Zange, ein Keil, ein Stechbeitel – mehr als dieses einfache Werkzeug braucht es oft nicht, um sich unerlaubt Zugang zu einem Haus oder einer Wohnung zu verschaffen. Ein Kinderspiel für versierte Einbrecher. Die Polizei in Deutschland hat vor Jahren mit dem „Tag des Einbruchschutzes“ eine Initiative gegründet, die aufklären soll, welche Maßnahmen zur Abwehr von Einbrechern nötig sind. Jeweils am letzten Sonntag im Oktober rückt das Thema in den Fokus rückt. Die zusätzliche Stunde, die die Umstellung von Sommer- auf Winterzeit allen schenkt, soll - so der Gedanke - zum Nachdenken genutzt werden. Und zwar über die Frage: Wie sicher sind meine eigenen vier Wände? Im Interview mit der Mediengruppe Kreiszeitung spricht Michael Wessels, Beauftragter für Kriminalprävention im Team der Polizeiinspektion Diepholz, über geeignete Mittel zum Schutz der Immobilie, über Irrglauben bei Hausbesitzern und darüber, wieso man stutzig werden sollte, wenn plötzlich eine Mülltonne offen steht oder Rindenmulch auf dem Autoreifen liegt.

Eigentlich ist es vergleichbar mit dem Angurten im Auto: Einbruchschutz schafft Sicherheit. Was bekommen Sie bei Ihren Beratungen dennoch von Menschen zu hören, weshalb nicht in entsprechende Maßnahmen investiert wird?

Ganz oben steht immer diese Aussage: „Wer rein will, kommt auch rein.“ Das ist die Stammtischparole schlechthin. Andere sagen: „Ein Einbruch ist wie Lottospielen - entweder es trifft dich oder es trifft dich nicht.“ Und dann noch der Satz: „Bei mir gibt es sowieso nichts zu holen.“

Was entgegnen Sie dann?

Fangen wir mit der letzten Aussage an: Der Täter weiß nicht, dass es nichts zu holen gibt, und steigt trotzdem ein. Außerdem: Niemand muss es hinnehmen, Opfer eines Einbruchs zu werden. Nur mit den Achseln zu zucken und im Grunde darauf zu warten, dass es passiert, ist grundlegend falsch. Wollen wir wirklich akzeptieren, ungebetenen Besuch zu bekommen? Das Ziel muss es sein, dass niemand in mein Haus kommt, der dort nicht hingehört. Dass niemand mit seinen Fingern in meinen Sachen herumwühlt. Selbst wenn die Versicherung den Schaden komplett bezahlt, bleibt am Ende die psychologische Belastung. Einen Einbruch wird ein Opfer sein Leben lang nicht vergessen. Es ist nur die Frage, wie diese, zum Teil traumatisierende, Belastung verarbeitet wird.

In einer Präsentation der Polizei zum Thema gibt es das Bild eines Einfamilienhauses mit Wachturm, Stacheldrahtrolle, Wassergraben und Zugbrücke – eine gewollte Übertreibung sicherlich. Aber wie viel Sicherheit muss tatsächlich sein, was sollte die Grundausstattung eines Hauses oder einer Wohnung sein?

Niemand muss aus seinem Haus ein Fort Knox machen. Es geht darum, dass in einem vernünftigen Kosten-Nutzen-Rahmen die Hülle des Hauses gesichert ist. Das gilt für Außentüren und Fenster, für Kellerschächte und alle Zugänge, die über Flachdachbauten oder Balkone zu erreichen sind.

Welche Kosten entstehen?

Früher musste man für ein normales Einfamilienhaus mit einer Summe von 5 000 bis 6 000 Euro rechnen. Heutzutage lassen sich die Kosten aber nicht mehr seriös schätzen, es wird vermutlich mehr sein.

Wo liegen die Prioritäten?

Ganz oben auf der Liste sollte immer der mechanische Einbruchschutz stehen. Sprich: Es muss dem Einbrecher schwer bis unmöglich gemacht werden, mit leichtem Werkzeug wie Schraubendreher, Zange, Keil und Stechbeitel ein Fenster oder eine Tür zu öffnen. Das gelingt mit Schließsystemen, die seit Jahrzehnten auf dem Markt sind. Dann kann man auch noch über eine durchbruchhemmende Verglasung sprechen, doch die ist bei der Nach- bzw Umrüstung nicht zwingend nötig. Die wenigsten Täter wollen eine Scheibe einschlagen. Eine Haustür mit mehreren Schließautomatiken und/oder einem Sperrbügel macht viel Sinn. Das reicht oft schon aus. Eine visuelle Zugangskontrolle sollte ebenfalls zum Standard gehören.

Gibt es Standards, die zu beachten sind?

Die RC-Klassifizierung von Schließsystemen gibt eine gute Orientierung. „RC“ steht für „Resistant Class“ und beschreibt die Widerstandsfähigkeit. Die Stufe zwei von sechs hält den – wie ich ihn nenne – Ede Normaleinbrecher schon vom Einsteigen ab. RC2 hält pro Hebelpunkt einer Belastung von 300 Kilogramm stand – diese Kraft müssen sie mit Schraubendreher, Zange und Keil erst mal entwickeln. 300 Kilogramm sind eine Menge, daran scheitern die kurzen Werkzeuge in der Regel. Die RC-Klassifizierung steht immer mit der Norm DIN EN 1627 in Verbindung – das heißt, es sind geprüfte Produkte aus zertifizierter Produktion.

Was ist mit elektronischen Maßnahmen wie Alarmanlage und Videoüberwachung?

Wenn, dann nur als Ergänzung. Die elektronischen Maßnahmen sollten nie alleinige Mittel sein. Außerdem sollte eine Alarmanlage immer bei einem Sicherheitsunternehmen aufgeschaltet sein. Der Grund einer Alarmauslösung sollte auch nicht selbst überprüft werden, sondern der direkte Weg führt über die 110. Die Polizei wird da häufig zu spät benachrichtigt. Da geht viel Zeit verloren.

Kann man „Ede Normaleinbrecher“ eigentlich genauer beschreiben? Welche Merkmale gelten für ihn?

Dass er faul ist zum Beispiel.

Wie meinen Sie das?

Der typische Einbrecher will nicht das wertvolle Gemälde stehlen. Der will sich auch nicht mit dem teuren Flatscreen abplagen oder Unterhaltungselektronik mit sich herumtragen. Der typische Einbrecher ist nur auf den schnellen Erfolg aus – und den bekommt er mit Bargeld und Schmuck. Das zu bekommen, ist seine Motivation. Beim Profi-Paule sieht es anders aus. Diese Täterklientel plant definitiv ihren Coup.

Sie haben bereits die psychologischen Folgen bei Opfern nach einem Einbruch angesprochen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Das ist unterschiedlich. Der eine schüttelt das Erlebnis schnell ab, andere putzen das ganze Haus und alles, was der Eindringling angefasst haben könnte. Andere fühlen sich nicht mehr wohl und sicher in ihren eigenen vier Wänden. Das ist bei Neubauten immer ganz tragisch. Jugendliche wollen oft nicht mehr in dem Zimmer schlafen, in dem der Einbrecher war. Manchmal führt das sogar zum Auszug der ganzen Familie.

Einer Statistik aus dem Jahr 2014 zufolge, haben 75 Prozent aller Einbruchsopfer hinterher mit Angst und Beklemmung in ihrem Zuhause zu kämpfen. Eine erschreckende Zahl, oder?

Ja, und der Gedanke, den fast jeder hinterher hat, ist: Ach, hätte ich mal ...

... etwas mehr in den Einbruchschutz investiert?

Genau. Das gilt nicht nur für Bauherren, auch Nachrüstungen sind möglich und technisch keinen Deut schlechter.

In der bundesweiten Einbruchstatistik fällt auf, dass die Einbruchszahlen nach einem steten Anstieg bis 2015 nun schon seit sieben Jahren sinken – von 167 000 Fällen auf 54 000 in 2021. Für den Landkreis Diepholz gilt gar, dass mit 92 Fällen in 2021 ein von der Polizei als „historischer Tiefstand“ betitelter Wert erreicht wurde. Wie interpretieren Sie diese Zahl?

In erster Linie ist es eine Momentaufnahme. Es wäre eine Illusion, zu erwarten, dass der Wert immer so niedrig bleibt. Einbrüche hat es schon immer gegeben, und das wird auch immer so bleiben. Die Frage ist, wie weit wir es zulassen.

Welche Tipps und Tricks sollte jeder kennen, um bei längerer Abwesenheit, zum Beispiel wegen eines Urlaubs, das Haus nicht verlassen aussehen zu lassen?

Es ist zwar etwas schwammig, wenn ich es so formuliere, aber Haus und Wohnung sollten immer so aussehen, als wäre jemand daheim. Ich rate, bei Abreise keine sterile Atmosphäre zu hinterlassen. Soll heißen: Es darf auch ein bisschen unaufgeräumt sein, ohne dass es nach Chaos aussieht, in dem man nicht leben kann. Es gibt eine Täterklientel, die Objekte genau nach diesen Merkmalen einschätzen.

Wie bringt man darüber hinaus Leben in die Bude – abgesehen von der Lampe mit Zeitschaltuhr, die jeder kennen sollte?

Für die Urlaubszeit ist es sinnvoll, Freunde einzuladen, mein Haus oder meine Wohnung hin und wieder zu nutzen – mehr jedenfalls als durch Briefkastenleeren und Blumengießen. Das kann ein Kaffee auf der Terrasse sein oder auch mal ein Abend vor dem Fernsehen. Ansonsten gilt, es nach Möglichkeit immer so aussehen zu lassen, als ob Sie gerade um die Ecke kommen könnten. Das wird einem nicht immer gelingen. Aber der Täter nutzt unsere tagtäglich gelebte Routine aus, ob wir wollen oder nicht. Wir teilen dem Täter nonverbal ganz viel mit. Wer beispielsweise bei seiner Abwesenheit aus dem Haus im rückwärtigen Bereich immer die Außenjalousien herunterlässt, muss damit rechnen, dass der Täter daraus eine Information zieht. Nämlich: Außenjalousie hinten zu, Bewohner nicht da.

Und welcher Tricks bedienen sich Einbrecher?

Die meisten Täter suchen sich die Objekte, in die sie einsteigen wollen, spontan und durch Zufall aus. Es gibt aber auch Täter, die den Einbruch gut vorbereiten. Wobei man unterstellen kann, dass die Täter ‚ihre‘ Wohnquartiere mehr oder weniger gut kennen. Da wurde schon eine Art Vorauswahl getroffen, hier gehe ich nicht hin, weil... Oder dort gehe ich mal hin, weil...

Wie wird diese Vorauswahl getroffen?

Ein paar Beispiele: Klebestreifen werden über das Türschloss oder in den Türspalt geklebt. Deckel einer Mülltonne werden hochgeklappt, eine Fußmatte wird verrutscht oder ein Stuhl auf der Terrasse verrückt. Täter legen auch Rindenmulch auf einen Reifen eines vor dem Haus abgestellten Autos. Wenn der Täter nach einigen Tagen sieht, dass sich nichts verändert hat, kann er ziemlich sicher sein, bei seiner Tat ungestört zu bleiben.

Wie soll sich der aufmerksame Nachbar verhalten, wenn ihm etwas auffällt?

Es ist wichtig, zu wissen, dass die Hälfte der Täter im Team unterwegs ist. Damit sind sie schon mal auffälliger als Einzeltäter. Wer also in einer Siedlung Menschen bemerkt, die sich dort länger aufhalten, obwohl sie da nicht hingehören, sollte schon mal sensibilisiert sein. Auch bei Verdachtsfällen kann sofort über die 110 die Polizei mit der Bitte um Überprüfung informiert werden. Es kann auch helfen, die verdächtigen Personen freundlich anzusprechen. Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie jemanden? Dann ist der potenzielle Täter sofort abgeschreckt und schnell wieder weg, weil er weiß, dass er wahrgenommen, vielleicht sogar erkannt worden ist. In einem Ernstfall, also bei einem live verfolgten Einbruch sollte aber niemand selbst einschreiten. Die Polizei zu rufen und das Geschehen aus sicherer Entfernung zu beobachten, reicht aus. Mehr wird von niemandem verlangt.

Wie lange dauert ein Einbruch durchschnittlich?

Ich sage es mal so: Rein, einmal Stubendurchgang und wieder weg. Das sind meistens nur wenige Minuten.

Am Ende noch die Klassikerfrage: Wo sollten Bargeld und Schmuck definitiv nicht versteckt werden?

Auch wenn es eine Jahrhunderte alte Tradition ist, aber Schlafzimmer, Wohnzimmer und Küchenschrank mit der Kaffeedose sollten als Verstecke gemieden werden. Jeder denkt zwar, es sei eine gute Idee, die Wertsachen dort zu deponieren. Aber das wissen die Täter auch. Im Übrigen gilt dies auch für die Hausschlüssel, abgelegt unter der Fußmatte oder unter einem Blumenkübel. Davon ist dringend abzuraten. Ich empfehle, die Schlüssel bei einem Angehörigen oder Nachbarn zu hinterlegen.

Die Einbruchzahlen im Landkreis Diepholz sind niedrig. Doch das sei kein Grund, sich sorglos zu verhalten, meint Michael Wessels. © Jansen

Die Polizei berät auch auf Anfrage Auf der Internetseite polizei-beratung.de können sich Bürger informieren, wie sie sich durch präventive Maßnahmen vor Einbrüchen aber anderen Formen der Kriminalität schützen können. Die Polizei bietet zudem sowohl für Privatpersonen als auch für Gewerbebetriebe eine Beratung vor Ort mit praktischen Empfhelungen an. Diese Beratung ist kostenfrei. Termine können beim Präventionsteam der Polizeiinspektion Diepholz unter der Rufnummer 05441/971107 vereinbart werden. Das Team ist auch per Email unter praevention@pi-dh.polizei.niedersachsen.de zu erreichen.