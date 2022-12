Tierischer „Überfall“ in der Kundenhalle

Von: Sven Reckmann

Langsam trottet der „Ausreißer“ zum Anhänger ... © Reckmann, Sven

Ein ausgerissenes Rind sorgt für reichlich Trubel in der Diepholzer Innenstadt inklusive eines Kurzbesuchs bei der AOK. Das Protokoll eines tierischen Ausflugs, der glimpflich endet.

Diepholz – Jetzt ist Ruhe. Kurzzeitig „außer Gefecht“ gesetzt mit einem Betäubungsgewehr liegt das beeindruckende Tier nun da, in einem kleinen Garten unweit der Langen Straße. Der Zaun ist niedergerissen. Das Rind soll von den Einsatzkräften beziehungsweise seinen Besitzern in den bereitstehenden Anhänger verfrachtet werden.

Das Rind hat schon einen beträchtlichen Fußmarsch hinter sich, es ist am Morgen auf einem Hof an der Graftlage ausgerissen und hat sich bis in die Diepholzer Innenstadt durchgeschlagen.

Seit drei Stunden hält der „Ausreißer“ mittlerweile Polizei und andere Einsatzkräfte im Stadtgebiet auf Trab. Gegen 10 Uhr gibt es erste Meldungen von Verkehrsteilnehmern, die das Tier im Bereich östlich des Bahnhofs gesehen haben. Da die Gefahr besteht, dass es auf die Gleise läuft, muss der Bahnverkehr kurzzeitig gesperrt werden. „Alarmiert wird auch die Drohnentrupp Süd der Kreisfeuerwehr, der einen Überblick aus der Luft verschaffen soll“, erklärt Ralf Schröder, einer der Kreisfeuerwehr-Pressesprecher.

So machen sich Polizei, Landwirt und Feuerwehrleute erst einmal zu Fuß und mit Fahrzeugen auf die Suche. Auf der Luisenstraße werden sie fündig.

Drohnentrupp im Einsatz

Durch den Schreck eines ersten Sedierungspfeils zieht das Tier weiter über die Bahnhofstraße, Gartenstraße und Wellestraße zum Gelände der Kreisverwaltung und zur gegenüberliegenden AOK an der Niedersachsenstraße.

Einsatzkräfte vermuten, dass die automatisch geöffnete Tür bei der AOK dem Rind wohl den Eindruck vermittelt, dort Schutz zu bekommen. So läuft das Tier direkt in das Gebäude.

Im Inneren löst der „tierische“ Besuch einen gehörigen Schrecken aus. Fluchtartig verlassen Mitarbeiter und Kunden die Eingangshalle, berichten Augenzeugen, teilweise über Fenster, weil der reguläre Ausgang „massig“ versperrt ist.

Nach etwa zwei Minuten ist der Spuk vorbei, glücklicherweise ist niemand verletzt, so eine erleichterte Augenzeugin. Der Schaden halte sich nach ersten Anschein in Grenzen, nur sauber gemacht werden müsse hier jetzt dringend wieder...

...während auf der anderen Seite am Seil „nachgeholfen“ wird. © Reckmann

Das Rind hat inzwischen Kehrt gemacht und zieht auf der Wellestraße Richtung Stadtmitte weiter. In einem rückwärtigen Gartenbereich ist dann Schluss. Das Betäubungsgewehr kommt erneut zum Einsatz. Bis die Dosis wirkt, halten sich die Helfer noch noch vom Tier zurück, zu groß ist der Respekt, von unkontrollierten Bewegungen getroffen zu werden.

Einige Minuten später geht plötzlich alles sehr schnell: Etwas „benebelt“ durch die Betäubung trottet das Tier auf den bereitgestellten Anhänger – halb selbst, halb gezogen durch Feuerwehrleute. Klappe zu, ab geht’s, zurück in den Stall. Es ist mittlerweile 13 Uhr, die Einsatzkräfte haben ein wärmendes Getränk verdient.

„Sie hat eine kleine Schramme am Bein, sonst geht’s ihr gut“, sagt der Tierarzt und schmunzelt: „Wahrscheinlich ist der Schreck bei der AOK größer.“